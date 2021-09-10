​Завершить уборочную в срок

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Анвар Ахметов

Уборочная кампания в Казах­стане в текущем году начата свое­временно. На сегодня убрано 11,8 млн га зерновых и зернобобовых культур, или 74,3%, намолочено свыше 2,8 млн тонн зерна при средней урожайности 8,7 центнера с гектара.

Площадь ярового сева в Акмолинской области составила 5 млн га, в том числе зерновые и зернобобовые высажены на 4,5 млн га (+108,4 тыс. га), масличные – на 266,5 тыс. га (+56,8 тыс. га). Кормовые культуры с учетом кукурузы занимают нынче площадь в 191,4 тыс. га (+6,1 тыс. га), 20,6 тыс. га отведено под картофель и 3,5 тыс. га – под овощи.

В рамках подготовки к зимовке заготовлено 1,2 млн тонн сена, или 95% от запланированного объема, 176 тыс. тонн сенажа (72% от плана), 43 тыс. тонн силоса (23%), 152 тыс. тонн (15%) соломы. При благоприятных погодных условиях уборочную планируется завершить в оптимальные сроки – до конца сентября.

Глава Правительства ознакомился с осенне-полевыми работами в Жаксынском районе, материально-технической базой местных сельскохозяйственных предприятий, проектами по возделыванию и очистке зерновых и кормовых культур, а также расширению производства мясной и молочной продукции.

Премьер-министр посетил одну из производственных площадок ТОО «Агрофирма TNK», состоящего из 15 подразделений и включающего элеваторы, мельницы, комбикормовый и крупяной заводы, агрохимическую лабораторию, пекарню.

Общая численность работников данного аграрного товарищества составляет 2 тыс. человек, площадь сельскохозяйственных угодий – 430 тыс. га, из них отведенных под посевы – 200 тыс. га. Элеваторы агрофирмы способны единовременно хранить 500 тыс. тонн зерна. Мощность местной мельницы составляет 350 тыс. тонн муки в год, комбикормового и крупяного заводов – 80 тыс. тонн комбикормов и 18 тыс. тонн крупы.

В рамках контроля над реализацией проекта «Ауыл – ел бесігі» глава Правительства осмотрел объекты социальной инфраструктуры села Жаксы – многоквартирный жилой дом, спортивную школу и торговый центр, свидетельствующие об улучшении условий жизни сельских тружеников Акмолинской области.

Об этом же свидетельствуют и производственные показатели региона. Объем валовой продукции сельского хозяйства Акмолинской области за январь – июль текущего года вырос на 11,9% к соответствующему прошлогоднему периоду и составил 154 млрд тенге.

Производство переработанного мяса увеличено на 50,1% (47,1 тыс. тонн), колбасных изделий – на 31,6% (1,6 тыс. тонн), молочных продуктов – на 1,9% (60,5 тыс. тонн). Инвестиции в основной капитал аграрного сектора за январь – июль достигли 60,2 млрд тенге, что в два раза больше по сравнению с аналогичным перио­дом прошлого года.

В рамках дальнейшего развития продовольственного пояса вокруг Нур-Султана в текущем году запланирована реализация 50 инвестиционных проектов на общую сумму 41,7 млрд тенге – строительство откормочных площадок, молочно-товарных ферм, птицефабрик, зернохранилищ и овощехранилищ, комплексов по переработке сельхозпродукции, сообщила пресс-служба главы Правительства.

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