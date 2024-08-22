Завершить в срок

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Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

В Жылыойском районе Атырауской области продолжаются восстановительные работы

фото РСК

Аким Атырауской области Серик Шапкенов в рамках рабочей поездки в Жылыойский район посетил город Кульсары, где проверил ход ремонтных работ, проводимых на социальных объектах, пострадавших во время паводков, а также темпы строительства ста домов в микрорайоне «Болашақ».

Как отметили в пресс-службе, сначала глава региона озна­комился с работами по восстановлению поврежденных внутригородских дорог. Сейчас идет работа по реконструкции дорог протяженностью 12,1 км на 18 улицах. В настоящее время отремонтировано 6,8 км. Работы планируется завершить до конца текущего года.

В результате весенних паводков пострадали пять общеобразовательных школ, три детских сада и музыкальная школа. В ходе технического обследования три здания были признаны непригодными, на остальных ведется текущий и капитальный ремонт.

Затем глава региона посетил среднюю школу № 8 и детский сад «Өркен». Ремонт зданий здесь идет по утвержденному графику. Объекты планируется сдать в эксплуатацию до начала учебного года.

Далее Серик Шапкенов ознакомился с ходом строительства ста новых домов, предназначенных для семей, чьи дома были обрушены во время паводка. «Возведены стены 94 домов, перекрыта кровля 85 объектов. В 60 домах ведутся штукатурные работы, в 42 – отделочные. Завершаются инженерно-инфраструктурные работы», – уточнили в пресс-службе.

Аким области поручил усилить контроль за строительством жилья и ускорить темпы возведения объектов. Глава региона обязал к 1 сентября передать в пользование жителей 80 домов, а 5 сентября – оставшиеся 20. Также необходимо начать работы по прокладке дорог в новом микрорайоне.

– Сложный период позади. Наша задача – своевременно завершить восстановительные работы и направить все силы на улучшение качества жизни населения. Сто жылыойских семей с нетерпением ждут заселения. Времени очень мало, поэтому необходимо не только максимально усилить темпы строительства, но и уделить особое внимание качеству выполняемых работ, – обратился Серик Шапкенов к строителям.

Также глава региона отметил, что надо ускорить подготовку к строительству школы BINOM и Дворца школьников в новом микрорайоне.

#паводок #ремонтные работы #Кульсары

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