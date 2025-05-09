«Из истории Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» – так назван сборник, основанный на документах и материалах, хранящихся в госархиве Актюбинской области. Книга достойна внимания широкой публики по своему уникальному содержанию. Первые главы посвящены началу войны, отсюда черпаешь информацию о промышленных предприятиях, эвакуированных в Актюбинскую область. Перелис­тывая страницы, возвращаясь от одного документа к другому, понимаешь суть и последовательность далеких событий.

Эвакуация промышленных предприятий – в трех словах заложен большой смысл: трудно представить, как тяжело было на самом деле организовать весь процесс под бомбежками, как налаженный ритм производства ломался, как станки разбирали, перевозили, а затем устанавливали на новом месте. Казалось, что были из железа и люди, на чьи плечи легли все эти тяготы. Справка председателя правления завода «Большевик» Займовского, написанная 27 марта 1942 года, краткая, но достаточная, чтобы прочувствовать события фронтового времени. «Чугунно-литейный механический завод промартели «Большевик», организованный в Днепропетровске в 1924 году, на день эвакуации – август 1941 года – имел 550 рабочих. Артель получила направление в Чкалов (ныне Оренбург), произвела демонтаж оборудования, которое погрузила на ст. Днепропетровск. После начали погрузку материалов, но вследствие внезапного налета вражеской авиации и бомбежки товарной станции таковая немедленно была освобождена от эвакуирующихся, а вагоны с погруженным оборудованием отправлены согласно приказу начальника дороги к мес­ту назначения. Все отгрузки на другой день были переведены на ст. Нижне-Днепровск, на другой стороне Днепра, где и была произведена нами погрузка людей и некоторое количество оставшихся вспомогательных материалов и мелкого оборудования.

На ст. Малое Синельниково (60 км от Днепропетровска) эшелон, в котором находились вагоны артели, вторично подвергся бомбежке, после чего, снова погрузившись, мы направились и прибыли в Чкалов.

Установить в пути, а также по прибытии в Чкалов и Актюбинск местонахождение оборудования удалось только в части одной платформы, проследовавшей через ст. Кинель в Магнитогорск. В Магнитогорске были разысканы станки, и 22 февраля 1942 года их удалось получить и отгрузить в наш адрес».

Первые вагоны с людьми в Актюбинск прибыли 6 ноября 1941 года. Также они доставили сверлильный станок, нефтедвигатель 12 НР, два электромотора, вентилятор системы Косточкина, металлические модели для задвижек Лудло, пароводяной арматуры, печного литья. 26 декабря артель получила склады «Автотракторсбыта» с прилегающей территорией. С февраля началось производство арматуры для авиационной промышленности. В мирное время на этом месте появился завод «Актюбсельмаш».

Если соблюдать хронологию, то 12 ноября 1941 года исполком Актюбинского облсовета депутатов трудящихся и бюро обкома партии приняли совместное пос­тановление о размещении эвакуи­рованного Московского рентгеновского завода – завода № 692. Вместе с оборудованием прибыли 150 квалифицированных рабочих, инженеров-техников. Для предприятия выделили двухэтажное здание пединститута, предназначенное для курсов повышения квалификации парт­работников и педагогов. Здесь же находилось имущество НКВД. На освобож­дение отвели месяц. Однако 26 декабря состоялось «суженное заседание» облисполкома. Предметом обсуждения стало то, что руководство эвакоархива НКВД из-за узковедомственных интересов в ущерб государственным поручение не выполнило. В итоге пуск завода в установленный правительством срок оказался под угрозой. В связи с чем весь коллектив завода и работоспособных членов их семей переключили на работы первоочередной важности. В феврале следующего года рентгензавод выпустил первую для госпиталей Красной армии продукцию: походные, переносные и диагностические медицинские аппараты стационарного типа. В мае было налажено серийное производство подрывных машин для инженерных войск саперных частей и партизанских отрядов.

В числе эвакуированных предприятий оказался и Витебский спиртоводочный завод. Его руководству также пришлось отчитываться перед облисполкомом. В решении от 26 ноября отмечено, что директор завода не принял соответствующих мер для обеспечения своевременного пуска и бесперебойной работы завода. В связи с чем артель «Металлист» обязали безоговорочно закончить монтаж водяных баков парового котла и отопления. «Казснабпром» должен был из полученных «бездокументных грузов» выделить 250 метров электропровода типа Куло, паровой насос «Вартингтон» и щитовую арматуру. Также постановили вторично просить Совнарком Казахской ССР разрешить вопрос о передаче ликероводочного завода в город Актюбинск, выведя из подчинения Куйбышевского, и регулярном выделении нарядов на спирт не менее 10 цистерн ежемесячно.

Автобронетанковая ремонтная база № 2 НКО (Наркомата обороны) была эвакуирована из Москвы в конце октября 1941 года тремя эшелонами. К месту назначения на станцию Яйсан они прибыли, соответственно, 15, 16 и 23 нояб­ря. На каждого из прибывших 817 человек (военнослужащих, ИТР, основных производственных работников и подсобных, а также членов их семей) на новом месте в среднем приходилось два квадратных метра жилья. Станки, имущество и запчасти разместили в машинно-тракторной мас­терской и школе механизации, часть осталась под брезентом под открытым небом. Потребность в производственной площади для развертывания работ была удовлетворена лишь на 30%, половину станочного оборудования временно законсервировали. Гальванический цех из-за отсутствия электроэнергии и помещения вовсе не задействовали.

Из-за отсутствия электроэнергии работу производили вручную, что отражалось на качест­ве выпускаемой продукции и темпах работы. Сказывались также отсутствие дров, угля, а еще разбросанная по Союзу материальная база: кислород шел из Челябинска, карбид – из Еревана, запчасти – из Москвы.

Люди страдали от холода, дефицита освещения, плохого снабжения питанием. Начались болезни, кому-то не подошел суровый климат, в связи с чем облпромсоюз обязали выделить для ремонтной базы 30 комплектов ватной спец­одежды и 10 пар валенок. Также было решено открыть в Яйсане врачебный пункт и командировать туда врача и зубного техника. Кроме того, облотделу НКВД предстояло провести в месячный срок проверку благонадежности окружающего населения в радиу­се 40 км от Яйсана и принять необходимые меры к переселению нежелательных элементов.

Но 28 января 1942 года руководство страны возвратило основное производство автобронетанковой рембазы на прежнее место, оставив в Яйсане филиал по ремонту боевых машин.

19 декабря 1941 под грифом «секретно» решен вопрос о размещении в Актюбинске эвакуи­рованной из Москвы шерстепрядильной фабрики № 14. Для нее подобрано здание железнодорожного техникума, которое в свою очередь перемещено в школу № 10.

Кроме промышленных объек­тов, в Актюбинскую область в начале войны эвакуировали 120 тыс. голов скота, разместив его в десяти районах. Максимальные 25 500 голов отправили в Темирский район, 24 900 – в Байганинский и 24 500 – в Уилский.

Переломный момент, наступивший на фронтах, ощутили и в тылу. В феврале 1943 года приступили к мобилизации специалистов для работы в освобожденных от немецких оккупантов районах Украинской ССР, отгрузке сельскохозяйственных машин и инвентаря из МТС в Сталинградскую область и Краснодарский край. 18 июня началось возвращение эвакуированного скота в освобожденные районы Сталинградской и Ростовской областей, а также в Калмыкию.

С октября 1943 года Актюбинская область присоединилась к восстановлению хозяйства подшефной Орловской области. К Актюбинску прикрепили город Дядьково, к районам – Погорский, Брасовский и Укчевский районы.