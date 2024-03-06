Завышенные счета за тепло снова выставили жителям Астаны

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Как пояснили в министерстве, конечный тариф на услугу теплоснабжения дифференцируется в зависимости от наличия или отсутствия у потребителя общедомового прибора учета тепла. Так, размер платы за тепло при наличии общедомового прибора учета тепловой энергии определяется исходя из ежемесячного показания и утвержденного тарифа. А при отсутствии общедомового прибора учета, размер платы за тепло определяется расчетным путем, исходя из нормы потребления утверждаемым местным исполнительным органом и тарифа, который выше на 20% чем у потребителей, имеющих приборы учета. Наличие общедомового прибора учета тепловой энергии для потребителя позволяет экономить, так как фиксируется фактический потребленный объем и применяется тариф для имеющих приборов учета тепловой энергии.

- Кроме того необходимо отметить, что увеличение объема потребления тепловой энергии соответственно и оплаты напрямую связано с температурой наружного воздуха. Плата за тепловую энергию меняется ежемесячно в зависимости от погодных условий, чем ниже температура наружного воздуха, тем больше объем потребления тепловой энергии. К примеру, в ноябре прошлого года среднемесячная температура составила +2,2 градусов, в декабре – (-8,9) градусов, а в январе текущего года температура составила (-11,9) градусов, - пояснили в ведомстве.

Ранее также жители столицы жаловались на завышенные счета за тепло и свет, которые были отражены в февральских квитанциях за январь.

На основании поступивших обращений жителей столицы, Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по городу Астана (ДКРЕМ) проведена внеплановая проверка в отношении ТОО «Астанаэнергосбыт», по итогам которой установлено нарушение требований законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях, в части несоблюдения норм потребления коммунальных услуг по теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета, что привело к необоснованному начислению за тепло.

За допущенные нарушения ТОО «Астанаэнергосбыт» оштрафовано на 10 процентов от дохода (выручки), полученного в результате совершения административного правонарушения, а также внесено предписание о перерасчете в сторону возврата необоснованного полученного дохода в размере 209 365 (двести девять тысяч триста шестьдесят пять).

При возникновении вопросов по некорректности показаний приборов учета и начислений платы за отопление, потребителей просят обращаться в ТОО «Астанаэнергосбыт» для выяснения обстоятельств, и в случае нарушения прав, в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по городу Астана по адресу ул. Петрова, дом 5 или через Единую платформу приема и обработки всех обращений граждан «е-Otinish».