Февральские счета за свет необоснованно завысили в Астане

Энергетика, Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Ранее жители столицы жаловались на завышенные счета за электроэнергию, которые были отражены в февральских квитанциях за январь месяц. Поставщиков накажут 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На основании поступивших обращений жителей столицы, департамент комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по городу Астана (ДКРЕМ) провел внеплановую проверку в отношении ТОО «Астанаэнергосбыт» и АО «Астана-РЭК», передает Kazpravda.kz со ссылкой на МНЭ

По итогам проверки установлены нарушения требований законодательства о естественных монополиях и общественно значимых рынках.

Так, Астана-РЭК несвоевременно снял показания за потребленную электроэнергию. Астанаэнергосбыт нарушил требования типового договора на электроснабжение.

За допущенные нарушения законодательства о естественных монополиях и за несоблюдение порядка ценообразования в отношении АО «Астана-РЭК» и ТОО «Астанаэнергосбыт» составлены протоколы об адмправонарушении.

Вместе с тем, ДКРЕМ внес предписания субъектам об устранении нарушения для возврата необоснованного полученного дохода и своевременного снятия показаний приборов учета.

Напомним, что ранее по аналогичным случаям в 2022 и 2023 году были выявлены факты нарушения прав потребителей, в части порядка и необоснованного начисления оплаты за потребленную электроэнергию, в результате чего ДКРЕМ составлены протоколы об адмправонарушении. В последующем Астанаэнергосбыт были поданы иски в суд на действия ДКРЕМ по проведенным внеплановым проверкам. По итогам судебных разбирательств, решения ДКРЕМ признано законным.

Между тем, потребителям необходимо обращать внимания на корректность показаний приборов учета и начисления оплаты за потребленную электроэнергию и в случае необходимости обращаться в ТОО «Астанаэнергосбыт» или АО «Астана-РЭК» для выяснения обстоятельств.

- сайт монополиста www. etolem.kz;

- call-center по номеру телефона 576-580;

- telegram-bot astrekbot.

В случае нарушения субъектами прав потребителей, просят обращаться в ДКРЕМ по городу Астана.

#нарушение #электроэнергия #ДКРЕМ #Астана-РЭК #февраль #квитанции #счет #Астанаэнергосбыт

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