"Здравый баланс между политикой и религией" – Папа Римский о флаге Казахстана

На закрытии VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий Папа Римский Франциск поделился своими мыслями о флаге Казахстана, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Казахстан, находясь в центре большого и стратегически важного азиатского континента, стал естественным местом для нашей встречи. Его государственный флаг символизирует необходимость сохранять здравый баланс между политикой и религией», - сказал Папа Римский Франциск.

Он отметил, что золотой орел на знамени олицетворяет земную власть, как память о древних империях. А голубой фон навевает мысли о небесной семье и символизирует трансцендентность.

«Существует гармоничная связь между политикой и трансцендентностью. Здоровое сосуществование двух различных областей. Различия, а не смешение и не разделение. Нет смятения ради блага человека, которому, как орлу, необходимо свободное небо для полета, свободное пространство, открытое, бесконечное и неограниченное земной властью», - добавил Понтифик.