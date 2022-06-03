Земельные участки прямо на свалке выдали жителям Актобе

Мечта о собственном участке обернулась кошмаром для десятков актюбинских очередников. Дело в том, что их земельные наделы находятся прямо на стихийной свалке. Причем горы отходов все выше. Люди в ужасе: тонны мусора вывезти им не по силам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Astana TV.

Получившие земельные участки в живописном районе "Рауан" актюбинцы думали, что вытянули счастливый билет. Но радость испарилась без следа, когда очередники приехали на свои 10 соток. Оказалось, что наделы находятся прямо на нелегальной свалке.

"Здесь не разрешен мусорный полигон, но наш народ несознательный, сюда кидают. Народ собрался, требует, чтобы мусор убрали, городские власти обратили внимание на это", – говорит жительница города Бахытгуль Иманкулова.

Вместе с тем свалка продолжает пополняться. Строительные отходы и бытовой мусор вывозят целыми грузовиками. Чтобы расчистить территорию, нужно потратить слишком много сил, времени и денег, возмущаются очередники.

Расположенный прямо на земельных участках незаконный полигон растянулся больше чем на 2 километра.

"Мы приехали и посмотрели на свои участки, на которые уже забиты колышки. У некоторых людей уже на этот участок вывалили мусор. Как здесь можно построить дом, если никаких условий нет?! Жители говорили, что они обращались, но никаких результатов нет", – отмечает житель Актобе Тимур Бекмуханов.

В акимате признали: стихийная свалка на этом месте – их упущение. Всего по городу насчитывается более 20 подобных мест. О ликвидации незаконных свалок задумались только сейчас. Как рассказали чиновники, на данный момент определяется подрядчик. К слову, на работы выделят почти 95 миллионов тенге.

"На следующей неделе будет определен подрядчик по расчистке территории. Подпишем договор, и начнутся работы", – сообщил заместитель акима района "Алматы" Актобе Бакузак Дарин.

Владельцы участков опасаются, что избавиться от гор мусора будет не так просто. Если даже полигон ликвидируют, то отходы будут привозить на это место по привычке. В этом случае местные власти рекомендуют сразу обращаться к ним либо в полицию.



