Землетрясение зафиксировано в Японии
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Аманжолова Айман
Недалеко от побережья японского острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,1, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло недалеко от побережья северного японского острова Хоккайдо, угрозы цунами нет.
По данным Главного метеорологического агентства страны, подземные толчки зафиксированы в 18.18 по местному времени (15.18 по времени Астаны). Очаг залегал на глубине 20 километров под водой.
Толчки силой до 4 баллов ощущались в префектурах Хоккайдо, Аомори, Иватэ.
Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Информации о перебоях в движении поездов также нет.