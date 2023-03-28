Землетрясение зафиксировано в Японии

Недалеко от побережья японского острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,1, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

фото из открытых источников

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло недалеко от побережья северного японского острова Хоккайдо, угрозы цунами нет.

По данным Главного метеорологического агентства страны, подземные толчки зафиксированы в 18.18 по местному времени (15.18 по времени Астаны). Очаг залегал на глубине 20 километров под водой.

Толчки силой до 4 баллов ощущались в префектурах Хоккайдо, Аомори, Иватэ.

Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Информации о перебоях в движении поездов также нет.