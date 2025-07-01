Как помогают жертвам бытового насилия в Карагандинской области

Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

В Карагандинской области реализуется пилотный проект FSM Social по поддержке семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проект реализуется при координации прокуратуры области.

Состав мобильных рабочих групп был обновлён: в них вошли представители системы образования, здравоохранения, социальной защиты, полиции и службы пробации.

Согласно условиям пилотного проекта, информация о семьях, нуждающихся в поддержке, теперь поступает в Центры поддержки семьи исключительно через специальное мобильное приложение FSM Social.

Информационная система проекта FSM Social интегрирована с Цифровой картой семьи, разработанной Центром развития трудовых ресурсов при Минтруда.

В настоящее время в регионе действуют семь Центров поддержки семьи (в городах Караганда, Темиртау, Балхаш, Шахтинск и Бухаржырауском, Нуринском, Осакаровском районах).

На сегодня службы пробации направили 40 сигналов о семьях, нуждающихся в помощи. Ряду из них уже оказана социально-правовая поддержка.

Работа по развитию и совершенствованию проекта FSM Social будет продолжена.

#проект #прокуратура #бытовое насилие #FSM Social

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