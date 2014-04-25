Жанат Испаева: Медицина будущего позволит победить аллергию

- Жанат Бахитовна, аллергию называют «болезнью цивилизации», в современном мире ее распространенность настолько велика, что практически каждый из нас в своей жизни так или иначе сталкивался с этой проб­лемой. Чем это объясняется?

- Действительно, по статистике аллергией сегодня страдает каждый пятый житель нашей планеты. И если ХХ век медики называли веком сердечно-сосудистых заболеваний, то ХХI век, по прогнозам Всемирной организации здравоохранения, станет веком аллергии, потому что ежегодно рост аллергических заболеваний увеличивается в среднем на 15-20%.

Если же говорить о причинах активного распространения аллергических заболеваний, то это связано прежде всего с усилением аллергенной нагрузки на человека. Посмотрите, как из года в год ухудшается экологическая ситуация в мире, добавьте к этому нерациональное питание, неадекватную лекарственную терапию, бесконтрольное использование антибиотиков, возросшие стрессовые нагрузки, малоподвижный образ жизни - все это в итоге приводит к тому, что подверженность организма человека воздействию аллергенов значительно повышается.

- Как эта служба представлена в Казахстане?

- В Казахстане создана сильная школа аллергологов и клинических иммунологов. Ее становление связано с именем крупного ученого, доктора медицинских наук, академика, заслуженного деятеля науки Казахстана, первого лауреата Государственной премии в области медицины Николая Дмитриевича Беклемишева. В 1963 году у нас в Алма-Ате под его руководством был организован своего рода научный центр - при Казахском НИИ краевой патологии появился отдел аллергологии, который в начале 70-х годов передали в ведение НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных болезней, где велись научные работы в области инфекционной и клинической аллергологии.

Причем клиническую аллергологию у нас создавали два сподвижника Беклемишева - профессора и лауреаты Государственной премии Казахской ССР Виктор Семенович Мошкевич и Валентина Андреевна Лебедева. Благодаря их усилиям в ряде городов нашей республики была организована сеть аллергологических центров, только в Алма-Ате их было создано шесть. Немало было сделано и для развития аллергологии в регионах: открыты специализированные кабинеты, обу­чены врачи различных профилей.

Поэтому именно в Алма-Ате в 1992 году прошел первый съезд иммунологов и аллергологов СССР с поистине звездным научным составом. Достаточно назвать имя крупнейшего советского ученого, основателя аллергологии СССР, академика Андрея Дмит­риевича Адо. Как раз в это время я приехала сюда из Москвы новоиспеченным молодым доктором наук, и мне посчастливилось участвовать в работе этого съезда, который остался в моей памяти как очень значимое событие.

В 1998 году уже в независимом Казахстане мы провели первую конференцию по астме и аллергии. В прошлом году была создана Ассоциация аллергологов и клинических иммунологов РК, которая вошла в Европейскую академию аллергологов и клинических иммунологов.

- Вы сказали, что аллергология считается одним из новых направлений в науке. Но можем ли мы говорить, что раньше о ней ничего не было известно?

- Аллергия стара как мир, в истории много описаний, где говорится, что еще солдаты Наполеона болели сенной лихорадкой. Другое дело, что как научное направление она оформилась лишь в начале ХХ века, когда французский физио­лог Шарль Рише выдвинул понятие анафилаксии - аллергической реакции на посторонние белки, за что, кстати, ему была присуждена Нобелевская премия. А сам термин «аллергия» был введен более ста лет назад, в 1906 году, австрийским врачом Кле?менсом Пирке.

И сейчас аллергия - одно из самых распространенных заболеваний и у нас в Казахстане. Мы когда-то проводили специальные эпидемиологические исследования, и было установлено, что Алматы - это краевой регион по пыльцевой аллергии и один из самых аллергизированных городов. Это связано прежде всего с его климатогеографическим расположением - город расположен в котловине, он практически не проветривается, поэтому пыльца вся оседает. Особенно агрессивным аллергеном является полынь заилийская, которая произрастает только в нашей местности.

- Таких «врагов» человека очень много. А появляются ли новые аллергены?

- Безусловно, причем постоянно. За последние десятилетия количество возбудителей аллергии значительно возросло, их более 600. Есть аллергия бытовая, пищевая, пыльцевая, лекарственная, инсектная, инфекционная, грибковая и так далее. В 90-х годах возникла даже латексная аллергия, раньше мы о такой и не слышали, это аллергия на изделия из латекса.

- Можно ли назвать аллергию наследственным заболеванием?

- Сегодня наука уже знает, что аллергия возникает только у лиц, у которых есть наследственная предрасположенность к синтезу иммуноглобулина Е. Как известно, иммуноглобулины - это антитела, особые соединения, вырабатываемые клетками иммунной системы, которые осуществляют защиту человека от бактерий, вирусов и других чужеродных веществ (антигенов). Сейчас выявлены целые классы иммуноглобулинов, но аллергию вызывают только антитела - реагины, относящиеся к классу иммуноглобулинов IgE и IgG4. Кстати, мы одними из первых в СССР определяли с помощью радиоизотопного метода иммуноглобулины IgE и IgG4 в сыворотке больных аллергией.

- Излечима ли аллергия?

- В современной медицине не принято делить заболевания на излечимые и неизлечимые, их делят на острые и хронические. Аллергические болезни - это хронические заболевания, и сейчас над многими аллергическими заболеваниями достигнут хороший контроль болезни, что означает отсутствие симптомов болезни, и больные могут жить полноценной жизнью. Это достигается за счет длительного лечения, современных методов диаг­ностики и профилактики. И если больные бронхиальной астмой раньше погибали в возрасте 50-60 лет, то сейчас подобные исходы крайне редки, люди могут прожить долгую жизнь.

- Есть ли принципиальное отличие детской аллергологии от взрослой?

- В общем-то нет. Аллергические заболевания имеют единый патогенез болезни. Однако в силу анатомо-физиологических особенностей детского организма аллергические заболевания у них протекают тяжелее. В то же время при своевременном лечении у малышей быстрее достигается купирование обострения, потому что у взрослых наличествуют еще и другие сопутствующие хронические заболевания.

- Какие проблемы рассматривает первый съезд аллергологов и клинических иммунологов?

- Представлен он достаточно солидно. К нам приехали видные ученые-аллергологи дальнего и ближнего зарубежья, в том числе президент Европейской академии аллергологов и клинических иммунологов профессор Николас Пападопулос, президент Института молекулярной аллергологии и иммунологии профессор Рудольф Валента, президент Австрийского общества аллергологов профессор Винфред Пикль, члены Европейской академии аллергологов и клинических иммунологов Виктория Гариб и Наталья Геппе.

Участники съезда обсуждают новейшие достижения в области лечения и диагностики аллергии. Скажем, сейчас очень бурно развивается молекулярная аллергология, создаются специальные биочипы. Это уже новое слово в медицинской науке, что позволяет проводить точную диагностику и самым эффективным образом осуществлять лечение.

Мы также подали научный инновационный проект на внедрение в республике молекулярной аллергологии, что поднимет отечественную аллергологию на новый уровень

- В рамках съезда пройдет и международная конференция по проблемам бронхиальной астмы.

- Это одно из грозных аллергических заболеваний, которое долгие годы относилось к социально значимым в Казахстане. Вообще, болезни органов дыхания занимают по распространенности одно из первых мест в республике. При отсутствии надлежащего лечения возникают необратимые процессы в стенках бронхов, которые ведут к ранней инвалидности, а нередко и к смерти.

Не случайно в мировом сообществе создана рабочая группа специальной международной программы GINA Global initiative for Asthma, в которую вошли 18 ведущих ученых-астмологов со всего мира. Более 45 стран объединились с целью разработки согласительного документа по ведению больных бронхиальной астмой GINA, который регулярно обновляется и отражает согласованные принципы диагностики и лечения этого заболевания.

- В Казахстане это принимается во внимание?

- Конечно, мы впервые в 1999 го­ду выпустили программу по бронхиальной астме, которая была утверждена на международной конференции «Астма и аллергология» и поддержана Министерством здравоохранения. И надо сказать, что это было большим успехом для Казахстана, потому что в ней мы обобщили результаты наших исследований, проведенных в течение 20 лет.

Затем были вторая научно-практическая программа в 2005 году и третья в 2007 году, где был сделан акцент на критериях и уровне лечебного контроля над течением бронхиальной астмы. Надо отметить и то, что согласно госпрограмме «Саламатты Қазақстан» все больные бронхиальной астмой лечатся за счет госбюджета, получая и медикаменты в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Елена БРУСИЛОВСКАЯ,

e.brusilovskaya@kazpravda.kz