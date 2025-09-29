Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Распоряжением Главы государства Умиралиев Жандос Жанибекович назначен первым заместителем Генерального прокурора Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Трудовую деятельность начал в 2000 году с должности помощника прокурора Сайрамского района Южно-Казахстанской области.

С 2004 по 2005 годы занимал должности прокурора и старшего прокурора Управления прокуратуры Южно-Казахстанской области.

С 2005 по 2010 годы - заместитель начальника Управления и начальник Управления прокуратур Южно-Казахстанской, Актюбинской областей и Западной региональной транспортной прокуратуры.

С 2010 по 2011 год являлся старшим помощником Генерального прокурора по особым поручениям – секретарем Координационного Совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью.

С 2011 по 2017 годы был заместителем прокурора города Алматы.

В 2017 по 2018 годы - заместитель руководителя Аппарата Генерального прокурора и начальник Департамента кадрового развития Генеральной прокуратуры.

С 2018 по 2022 годы руководил прокуратурой Западно-Казахстанской области.

С июня 2022 года распоряжением Президента Республики Казахстан назначен заместителем Генерального прокурора Республики Казахстан.