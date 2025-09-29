Распоряжением Главы государства Ташимбаев Тимур Газизбекович освобожден от должности первого заместителя Генерального Прокурора Республики Казахстан
Распоряжением Главы государства Умиралиев Жандос Жанибекович назначен первым заместителем Генерального прокурора Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Трудовую деятельность начал в 2000 году с должности помощника прокурора Сайрамского района Южно-Казахстанской области.
С 2004 по 2005 годы занимал должности прокурора и старшего прокурора Управления прокуратуры Южно-Казахстанской области.
С 2005 по 2010 годы - заместитель начальника Управления и начальник Управления прокуратур Южно-Казахстанской, Актюбинской областей и Западной региональной транспортной прокуратуры.
С 2010 по 2011 год являлся старшим помощником Генерального прокурора по особым поручениям – секретарем Координационного Совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью.
С 2011 по 2017 годы был заместителем прокурора города Алматы.
В 2017 по 2018 годы - заместитель руководителя Аппарата Генерального прокурора и начальник Департамента кадрового развития Генеральной прокуратуры.
С 2018 по 2022 годы руководил прокуратурой Западно-Казахстанской области.
С июня 2022 года распоряжением Президента Республики Казахстан назначен заместителем Генерального прокурора Республики Казахстан.