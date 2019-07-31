Жара до 42 градусов ожидается в одном из регионов Казахстана
Лаура Тусупбекова
Штормовое предупреждение объявлено в трех областях страны 1 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Так, в Кызылординской области днем ожидается сильная жара 42°С. Ветер юго-западный, западный ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, местами 25 м/с. Утром и днем местами гроза, шквал. Днем в Восточно-Казахстанской области местами ожидается сильная жара 36°С.
В Костанайской области местами ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на западный ночью местами 15-20, днем 15-20, порывы 23 м/с.
В Костанае утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный 15-20 м/с.