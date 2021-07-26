Жара спадет в некоторых регионах Казахстана

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Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на ближайшие три дня, 27-29 июля, передает Kazpravda.kz
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"В начале недели антициклон из районов Москвы будет оказывать влияние на большую часть территории страны, в связи с чем прохладные воздушные массы принесут спад жары, преимущественно ожидается погода без осадков. Ночи станут более прохладными, а дневная температура - вполне комфортной", – говорится в сообщении.
По данным метеорологов, затем погоду на территории республики будет определять поле пониженного давления. Оно принесет: 28 июля на запад и восток, 28-29 июля на север, северо-запад и в южную половину Казахстана, и 29 июля в центр кратковременные дожди с грозами, порывистым ветром, также прогнозируется град.
Понижение температуры воздуха на северо-западе и севере страны ночью достигнет 8-16, а днем 17-30 градусов тепла. В центре и на востоке ночью до 8-18, днем до 22-30 градусов тепла.