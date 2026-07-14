Жара спадет в отдельных регионах Казахстана

Погода
Дана Аменова
специальный корреспондент

Синоптики «Казгидромета» прогнозируют, что сильный зной продолжит удерживать позиции на юге и востоке страны, сообщает Kazpravda.kz 

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, после изнурительной жары северные региона Казахстана ждет передышка – северо-западный циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут с собой дожди с грозами. 

15-16 июля в отдельных районах сильные дожди, с возможным выпадением града, шквалистое усиление ветра, а также понижение температуры воздуха: в дневные часы прогнозируются комфортные 25-30 градусов тепла.

Однако жителей южных ожидает жаркая погода. На южные и восточные регионы Казахстана продолжат поступать сухие воздушные массы с районов Узбекистана, сохраняя жаркую погоду преимущественно без осадков.

Столбики термометров в дневные часы зафиксируют на юге страны 40-45 градусов жары, на востоке – 33-38 градусов жары.

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