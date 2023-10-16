Жарайсың, Жәнібек!

Главный бой вечера бокса сос­тоялся вчера ранним утром (по времени Астаны) на арене Fort Bend Community Center в Розенберге (штат Техас, США). На ринге сошлись два действующих чемпиона мира в среднем весе, которые до этого еще не терпели поражений. Это наш Жанибек Алимханулы и представитель Германии Винченцо Гуальтьери.

Напомним, что 30-летний Алимханулы стал чемпионом мира 5 мая 2022 года, когда нокаутировал британца Дэнни Дигнума. После казахстанец еще дважды защитил титул: победил решением судей британца Дензела Бентли и отправил в нокаут канадца Стивена Батлера.

В свою очередь 30-летний Гуальтьери завоевал титул 1 июля этого года, когда сенсационно победил финалиста Олимпиады-2012 Эскиву Фалькао из Бразилии.

Нынешний поединок был рассчитан на 12 раундов и закончился победой боксера из Казахстана техническим нокаутом в шестом. Причем Жанибек начал доминировать с первых же секунд встречи и не отпускал своего соперника до конца, пока судья вынужденно не остановил бой.

У нашего непобежденного соотечественника теперь 15 побед в профи, 10 из которых – нокаутами. Гуальтьери же потерпел первое поражение в карьере – он шел на серию из шести побед, а всего у него была 21 победа и одна ничья.

– Уважаемые болельщики! Это наш бокс, казахский стиль, мы хотим сохранить его в истории... У меня уже есть два титула. Теперь хочу собрать все четыре пояса в дивизионе, – сказал Алимханулы во время победного интервью.