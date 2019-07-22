Общество
Жару и дожди обещают синоптики казахстанцам 22 июля
Жару и дожди обещают синоптики казахстанцам 22 июля, передает Kazpravda.kz.    

"С прохождением фронтальных разделов на большей части Казахстана в понедельник, 22 июля, местами ожидается неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, лишь на юго-западе и юге сохраняется погода без осадков. Местами по республике усилится ветер, возможно выпадение града, в северных и центральных регионах ожидается шквал, на юго-западе пыльная буря, северо-востоке туман", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской областях местами ожидаются гроза, шквал, град, усиление ветра 15-20 м/с, в Павлодарской области местами – туман.

В Карагандинской, днем в Западно-Казахстанской, Атырауской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, град, усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской, днем в Жамбылской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Алматинской области местами – гроза.

Днем в Алматинской области ожидается сильная жара, местами очень сильная жара, в Жамбылской, Кызылординской, местами Туркестанской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, местами в Жамбылской, Алматинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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