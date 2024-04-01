Ждут третий год обещанный водопровод

«Обещанного три года ждут» – это как раз про жителей вышеупомянутого населенного пункта. Как невесело шутит местный аксакал Амангельды Тлеубаев, на самом деле водопровод здесь ожидают уже более 30 лет. Воду в село Ульги собирались протянуть еще в 1990-е годы. Но не успели... С той поры живительную влагу жители села, расположенного в семи километрах от райцентра, набирают в так называемых пунктах раздачи. Их по всему селу пять-шесть, не больше.

Те, у кого имелись средства или возможность взять кредит, давно обзавелись собственной скважиной. Ну а те, кто не может этого себе позволить, продолжает носить воду с уличных, как их называют ульгинцы, водокачек.

Жительница Ульги Аимхан Биржан с трудом сдерживает эмоции:

– Живем в XXI веке, но до сих пор приходится носить воду домой ведрами или флягами возить. Чиновники из района приезжают, начинают разъяснять ситуацию, цифры, суммы называть. Послушать их – так делается немало. Только внятного ответа, когда у нас появится водопровод, услышать не можем.

А ведь как все хорошо начиналось! Радости сельских жителей не было предела, когда летом 2021 года на их улицах наконец-то закипела работа. Тендер на переходящий проект – строительство водопровода общей стоимостью 547 млн тенге – в результате открытого конкурса выиграло столичное ТОО «Данекер».

Руководитель районного отдела строительства, архитектуры и градостроительства Бахтияр Мустафин вспоминает, что компания-подрядчик пробурила две скважины глубиной 70 м каждая, с усадкой в них труб, на половине сельских улиц прорыла траншеи, кое-где в них успела даже трубы уложить... Но в августе 2022 года строительство остановилось. Вскоре рабочие и вовсе, оставив все, уехали.

Когда ситуация не изменилась и к осени, недоумение ульгинцев сменилось раздражением: в оставленные без присмотра канавы стал падать не только домашний скот, но пару раз даже сваливались легковые автомобили. Так что акиму сельского округа Рысжан Абжановой пришлось нанимать бульдозер, чтобы во избежание несчастных случаев зарыть оставленные траншеи…

Так бесславно завершилась первая попытка проложить в селе Ульги водопровод. Дело в том, что ТОО «Данекер» в 2022 году оказалось внесено в реестр недобросовестных подрядчиков. На строительную компанию, выигравшую тендеры сразу в нескольких регионах республики, завели более 50 исполнительных производств…

– Об этом мы узнали к концу лета 2022 года. И как только товарищество было признано недобросовестным участником государственных закупок, строительство водопровода остановилось, – говорит Бахтияр Мустафин.

В январе 2023 года договор с ТОО «Данекер» был расторгнут. Новый конкурс выиграло ТОО «Байсын-А», тоже оказавшееся из Астаны. В августе прошлого года остановленная стройка подверглась аудиту. Нарушений тогда выявили на 75 млн тенге. Согласно выданному предписанию, исправить все обнаруженные недоделки обязан был подрядчик.

По словам Рысжан Абжановой, на сей раз за рабочими буквально по пятам ходили и члены местного сообщества, и сотрудники райотдела строительства. А ведь на любой стройплощадке за качеством работ следят специалисты технадзора. В данном случае за эту работу отвечает астанинское ТОО «ТN stroy».

На сегодня, по словам Бахтияра Мустафина, из областного бюджета выделено 56 млн тенге, оставшаяся часть ожидается из республиканского бюджета.

Прежде чем второй подрядчик продолжит прокладывать водопровод, местным госорганам предстоит провести проверку и пересчет сделанного предыдущей компанией. Разумеется, суммы, предусмотренной три года назад, на завершение многострадального объекта уже недостаточно. Поэтому необходимо откорректировать и стоимость проекта.

По мнению аксакала Амангельды Тлеубаева, строителя по образованию, основная вина в создавшейся ситуации лежит, конечно же, на подрядчике, но и с конт­ролирующих органов ответственности снимать нельзя.

– Мне одно непонятно: почему нам, сельским жителям, обязательно нужно следить за теми, кто уполномочен вести надзор на строительном объекте? Ведь действуют-то они от имени государства, которое выделяет огромные средства, чтобы облегчить жизнь людям, – разводит руками сельский старожил.

По словам руководителя областного управления энергетики и ЖКХ Данияра Куанышбаева, с ТОО «Данекер» судебные тяжбы завершились в прошлом году. Конкурс выиграл новый подрядчик, у которого, к сожалению, также имеются проблемы на других объектах в нашей области.

– Но поскольку все происходит в рамках правового поля, местная исполнительная власть даже в такой ситуации не имеет права ни обжаловать результаты тендера, ни тем более их нарушить, – говорит глава областного управления.

Добавим, что по итогам 2023 года услугами водоснабжения в Акмолинской области обеспечено 29 сел, в том числе 12 населенных пунктов – централизованным. В настоящее время привозной водой продолжают пользоваться жители в 14 населенных пунктах региона.

Как известно, в нынешнем году мы отмечаем 190 лет со дня рождения уроженца этого края, выдающегося акына и композитора Биржан-сала, имя которого носит район. Поздравить земляков известного акына со знаменательной датой и с Наурыз мейрамы 22 марта в район прибыл аким области Марат Ахметжанов.

В тот же день глава региона посетил село Ульги, осмотрел сельский клуб 1978 года постройки, реконструируемый по программе «Ауыл – Ел бесігі». Беседуя с главой региона, участницы вокальной группы бабушек «Асыл дария» задали ему все тот же насущный вопрос о централизованном водоснабжении. Марат Ахметжанов твердо пообещал, что водопроводу в Ульги в нынешнем году быть.

Между тем приближается новый строи­тельный сезон. Неизвестно, сколько еще строительных компаний, вроде бы соответствующих заявленной заказчиками технической спецификации, появятся скоро на стройплощадках республики.