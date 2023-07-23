Железные леди: исторический перелет состоялся в казахстанской авиации

Общество
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Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор

Пилоты Екатерина Сверчкова и Ажар Несипбаева открыли казахстанкам дорогу в небо, совершив первый авиаперелет с чисто женским экипажем, передает Кazpravda.kz со ссылкой на  QAZAQ AIR

Фото: QAZAQ AIR

Впервые в истории авиакомпании QAZAQ AIR произошел авиаперелет женского экипажа.

Под управлением командира Екатерины Сверчковой и второго пилота Ажар Несипбаевой авиалайнер выполнил два сектора перелета по маршрутам Астана – Петропавловск – Астана и Астана – Омск – Астана. 

Весь экипаж состоял из женщин - командир воздушного судна, второй пилот и два бортпроводника.

По словам Екатерины Сверчковой в авиацию она пришла из парашютного спорта. 

«Моя любовь к авиации проросла через парашютный спорт. Я отдала этому делу шесть лет. Там ближе и познакомилась с авиацией и самолетами. Решила просто попробовать свои силы как частный пилот. Так и случилась взаимная любовь с гражданской авиацией», - рассказала Сверчкова. 

#авиация #женщина #профессия

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Железные леди: исторический перелет состоялся в казахстанской авиации
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