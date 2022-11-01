Женщины могут все

Кандидат в президенты РК Салтанат Турсынбекова в рамках предвыборной кампании в Шымкенте встретилась с работницами швейной фабрики «Гаухар». Правозащитницу собрались выслушать более 250 сотрудников.

Кандидат отметила, что гордится женщинами, которые могут одновременно зарабатывать деньги, воспитывать детей, чтить традиции и «поднимать» на ноги крупное предприятие.

Фабрика «Гаухар» – это флагман легкой промышленности юга, здесь выпускают спецодеж­ду, школьную форму и текстиль, причем качество продукции приз­нано заказчиками как в Казахстане, так и далеко за пределами страны.

– Приятно видеть, как соз­дается продукт, про который можно с гордостью сказать – made in Kazakhstan. Вдвойне приятно, что такое большое и известное предприятие возглавляет женщина. Многие не верят, что женщина может быть успешным лидером. Но я верю и знаю, что женщина может все, – сказала на встрече с коллективом предприятия Салтанат Турсынбекова.

В свою очередь руководитель швейной фабрики Анипа Халбаева подняла проблемы, с которыми приходится сталкиваться в еже­дневной работе: высокие налоги, отсутствие профильных учебных заведений и, как следствие, нехватка квалифицированных кадров, неурегулированность индустрии.

Позже состоялась открытая беседа, во время которой свои предложения и вопросы озвучивали работницы-швеи. Женщины говорили о том, что в Казахстане людей беспокоит проблема неравенства доходов.