Женская команда Казахстана по волейболу победила в третьем матче Лиги наций ЦА
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В данный момент Казахстан с девятью очками возглавляет группу B
В Ханое (Вьетнам) состоялись матчи третьего раунда Лиги наций Центральной Азии среди женских сборных по волейболу, сообщает Kazpravda.kz
Команда РК одержала уверенную победу над Индонезией со счетом 3:0 (25:17, 25:12, 26:24), отметили в НОК РК.
В активе казахстанской сборной теперь три выигрыша в трех матчах. Ранее казахстанки оказались сильнее Новой Зеландии и Монголии.
В данный момент Казахстан с девятью очками возглавляет группу B.