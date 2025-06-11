В данный момент Казахстан с девятью очками возглавляет группу B

Фото: пресс-служба НОК РК

В Ханое (Вьетнам) состоялись матчи третьего раунда Лиги наций Центральной Азии среди женских сборных по волейболу, сообщает Kazpravda.kz

Команда РК одержала уверенную победу над Индонезией со счетом 3:0 (25:17, 25:12, 26:24), отметили в НОК РК.

В активе казахстанской сборной теперь три выигрыша в трех матчах. Ранее казахстанки оказались сильнее Новой Зеландии и Монголии.

В данный момент Казахстан с девятью очками возглавляет группу B.