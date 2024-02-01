Жестче наказывать недобросовестных застройщиков предлагает сенатор Шиповских

45 уголовных дел и более 4 700 пострадавших дольщиков за последние 3 года. Статистику жалоб в своем депутатском запросе привел сенатор Геннадий Шиповских, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

По словам парламентария, большая часть пострадавших от недобросовестных застройщиков приходится на города: Астана – 1 282 человека, Караганда – 961 человек, Актобе – 657, Атырау – 631 и Алматы – 360 человек.

Депутат подчеркнул, что с 2019 по 2022 годы на завершение строительства проблемных объектов в столице было выделено 60 млрд тенге из Нацфонда и 154,6 млрд тенге из республиканского и местного бюджетов. Таким образом, при участии государства завершено строительство 120 проблемных жилых домов в столице. Однако сегодня в стране около 7 тысяч обманутых вкладчиков, из них более 4 тысяч из Астаны.

– За последние два года правоохранительные органы привлекли к административной ответственности за незаконное привлечение денег более 300 компаний и оштрафовали их на 250 млн тенге. То есть в среднем одна компания была оштрафована на сумму чуть более 800 тысяч тенге. Это цена лишь 2 квадратных метров одной квартиры, и это при нанесенном ущербе в сумму более 30 млрд тенге! Штраф - 250 миллионов, а ущерб – 30 миллиардов. Разве это не парадокс? – возмутился сенатор.

В связи с этим, Геннадий Шиповских направил главе Кабмина ряд своих предложений.