Толпа мужчин избила работника СТО в городе Алматы. Инцидент попал на видео, передает Kazpravda.kz.

Видео широко разлетелось в Сети. Автор публикации утверждает, что вчера на СТО "RED SCORPION" около 10 неизвестных лиц избили его братишку и напарника.

«Приехал клиент, братишка оказывал ему услугу. Клиент разговаривал с ним грубо, в итоге словесная перепалка переросла в кулачную. Затем клиент привёз с собой этих людей, и они избили моего братишку и его напарника», – сообщается в описании к ролику.

По словам автора, его братишка с травмами рёбер и головы находится в больнице.

Полиция проводит по факту расследование.

«Данное правонарушение имело место на территории Жетысуского района. Производство досудебного расследования поручено следователям управления полиции Жетысу. Ход расследования взят на контроль», – прокомментировал пост заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов.