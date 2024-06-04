Жилой комплекс горел в Астане

Пожарные подразделения столичного ДЧС выехали по адресу Богенбай батыра 3 А.

«По прибытии пожарных было установлено, что произошло возгорание в кабельной шахте с 2 по 12 этажи жилого комплекса. Площадь пожара составила 36 кв.м. Силами пожарных спасено 10 человек, из них 4 ребенка. С верхних этажей самостоятельно эвакуировались 25 человек, из них 8 детей», – пояснили в МЧС.