Жилой квартал напечатали на 3D-принтере в Техасе

В мире , Строительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Жильцы уже отмечают плюсы новых домов

Фото: скриншот видео / 24.kz

Строительство крупнейшего жилого квартала, созданного при помощи 3D- принтера, завершается в американском Техасе. В штате с помощью такого метода возвели 100 зданий, в некоторые из них уже заселились жильцы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Подрядчики обещают, что строения будут устойчивы к торнадо, сохранять прохладу даже в сильную жару и не пропускать уличный шум. Благодаря уникальной технологии на строительство одного дома уходит всего несколько недель. Пятитонное устройство слой за слоем печатает сначала пол, стены, а после возводит крышу дома.

Обладатели отмечают плюсы, на которые успели обратить внимание, успев пожить в апартаментах.

- Бетонные полы очень прохладные в буквальном смысле. И очень тихо. Мы находимся прямо рядом с объездной дорогой, но внутри ничего не слышно.

- Стены у дома действительно прочные и толстые. Для нас, как жильцов, это важно. Они хорошо сохраняют прохладу в техасское лето. Осталось разобраться, как провести интернет по всему дому.

Технология объёмной печати в строительстве имеет несколько объективных преимуществ по сравнению с традиционными методами. В первую очередь это отсутствие большого количества отходов, снижение потребления энергоресурсов, а также экономия времени и финансов. Сами стены очень приятные на ощупь благодаря добавкам, которые заправляют в принтер перед началом печати.

- Благодаря многочисленным слоям создаётся своеобразный эффект вельвета. Он, на самом деле, может быть очень мягким, создавая прекрасные условия, - говорит старший менеджер стартапа Коннер Дженкинс.

Дома в этом жилом квартале имеют площадь от 140 до 200 квадратных метров. Они намного дешевле, чем ЖК, построенные традиционным способом. Стоят от 450 до 600 тысяч долларов.

В планах у компании возведение зданий на поверхности Луны. Стартап уже заключил контракт на разработку соответствующей строительной системы.

 

#дом #строительство #принтер #квартал

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