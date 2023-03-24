Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей

Трупы несовершеннолетних 2011, 2014 и 2016 года рождения с признаками насильственной смерти обнаружены в квартире.

Фото: ДП Мангистауской области

В Департаменте полиции Мангистауской области сообщили о задержании мужчины по подозрению в убийстве своих трех несовершеннолетних детей в Актау, передает Kazpravda.kz.

"Трупы несовершеннолетних 2011, 2014 и 2016 года рождения с признаками насильственной смерти обнаружены в квартире дома 27 микрорайона города Актау. По подозрению в их убийстве полицейские задержали их 36-летнего отца", - проинформировали в ДП.

Начато досудебное производство по статье 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия.