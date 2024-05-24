Жители 60 аварийных домов в Астане переедут в новые квартиры в этом году

Такие планы по программе реновации, которая реализуется Астанагенпланом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны.

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В программе реновации уже задействован ряд инвесторов и начаты соответствующие работы. Бизнесмены и представители акимата района Байконыр встретились с жителями района и обсудили масштабы этих работ.

«В решении проблемы ветхого жилья необходимо задействовать потенциал предпринимателей и стимулировать инвестиционную активность частных застройщиков. Таким образом, проблемы аварийного и ветхого жилья будут решены совместными усилиями. В результате, вместе с центральной частью города, будут развиваться и его окраины, соответственно, изменится и облик старой части города», - объяснил аким столичного района «Байконыр» Талгат Рахманбердi.

Для первого этапа, охватывающего центральную часть района, выбрали более 240 гектаров земли. В строительстве будут задействованы крупные компании.

Начаты работы на пересечении улиц Егемен Казахстан и Кенесары, Иманова и Бейсекбаевой, Таха Хусейна и Ташенова.

«Важным компонентом улучшения города является программа реновации, направленная на обновление и модернизацию старых районов города, что позволит значительно повысить качество жизни горожан», - считает заместитель директора НИПИ «Астанагенплан», архитектор Алтынбек Рысбаев.

К слову, программа реновации, реализуемая ТОО НИПИ «Астанагенплан» совместно с районными акиматами, предусматривает переселение жителей 60 аварийных домов (порядка 4200 человек) в 1400 новых квартир уже в 2024 году.

В ходе встречи с местными жителями представитель «Мой дом» Айбек Есеев отметил, что компания готова приобрести их аварийное имущество в рамках соответствующего законодательства, после оценки и по обоюдному соглашению.

Отметим, в рамках государственной программы модернизации и реновации жилищного фонда Астаны до 2028 года в районе «Байконыр» приоритетным является строительство шестиполосной дороги на улице Асан Кайгы. Дорога протянется от улицы Амман через улицу Таха Хусейна до шоссе Алаш, то есть напрямую соединит правый и левый берег – с помощью упомянутых выше инвесторов.

Со своей стороны, районный акимат выразил готовность поддержать местных или иностранных инвесторов, реализующих свои проекты и формирующих новую инфраструктуру в районе «Байконыр».