Жители Алматинской области проявили особую активность в ходе референдума

По пути реформ

Особую активность в ходе голосования проявили как молодые граждане, так и люди старшего поколения.

С раннего утра на всех участках для голосования Жетысу, а их насчитывается свыше тысячи, кипела работа. Уже к обеду, по данным областной комиссии, проголосовали более 50% участников референдума.

На участке № 353, расположенном в поселке Отеген-батыра Илийского района, где мы побывали, царила праздничная атмосфера. Организаторы установили во дворе школы импровизированную сцену, на которой выступали артисты местных художественных коллективов. Как сообщила председатель территориальной комиссии референдума Илийского района Майгуль Калдыбаева, концерт устроен специально для того, чтобы привлечь внимание жителей райцентра к электоральному процессу.

– Сегодня же выходной, многие отдыхают дома, – пояснила Майгуль Маратовна. – Мы решили напомнить людям о важном политическом событии и позвать их на голосование. Наш район – один из самых густонаселенных в Алматинской области, здесь проживают 167 тысяч человек, имеющих право голоса, насчитывается 85 участков. Радует, что земляки проявляют высокую активность: на 10 утра явка составила около 28%.

С особым вниманием члены комиссии обслуживали пенсионеров, а также людей с ограниченными возможностями, к услугам которых здесь были оборудованы удобные кабинки для голосования. А тех, кто голосует впервые, ожидали памятные подарки.

– Это первый референдум, в котором я принимаю участие, – говорил учитель казахского языка школы-гимназии № 38 села Оте­ген-батыра Айбек Бестенкулов. – Нынешний всенародный опрос играет важную роль в жизни казахстанцев. Это еще один из значимых шагов на пути развития демократии и гражданского общества. Будучи патриотами своей Родины, мы не должны оставаться в стороне от столь полезных преобразований. Считаю, долг каждого казах­станца – внести вклад в это благое дело, ибо от нашего выбора зависит будущее страны.

С этим мнением согласны опрошенные нами по телефону известные общественные деятели Алматинской области, композитор Али Алпысбаев, председатель Областного совета деловых женщин Римма Салыкова, глава общественного объединения инвалидов «Ерлік» Роза Акжаркенова. По их словам, все казах­станцы ожидают от результатов референдума улучшений в экономической и общественной жизни.

– Сегодня в условиях царящей в мире глобальной нестабильности как никогда важны мнение народа, уровень доверия казахстанцев к руководству страны, которое воплощает в жизнь институцио­нальные реформы, – отметила Роза Акжаркенова. – Радует, что об инициируемых поправках в Конституцию осведомлено большинство граждан. И этот референдум стал связующим звеном между властью и народом. После голосования на основе учета голосов мы узнаем, по какому пути пойдет Казахстан.

В референдуме приняла участие одна из старейших жительниц страны Зейнелхан Оспанова, перешагнувшая столетний рубеж. Бабушка, воспитавшая 12 детей, внуков и правнуков, лично пришла на свой участок в городе Жаркенте. Выполнив гражданский долг, Зейнелхан-апа пожелала всем казахстанцам процветания, мира и благополучия.

По мнению наблюдателей, следивших за ходом референдума в Алматинской области, нарушений законности на участках для голосования не выявлено. Как отметил представитель общественного объединения «Талдықорған қалалық ардагерлер кеңесі» Бакберген Аскарбеков, голосование прошло с соблюдением действующих норм законодательства. Нет никаких сомнений в транспарентности процесса.