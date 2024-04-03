Жители аула Карагай десять лет живут без спиртного

– В селе 27 домов, в них живут 88 человек, – рассказывает он. – За шесть лет, которые я здесь работаю, в Карагае не было зарегистрировано ни одного преступления. Люди заняты животноводством, и главной проблемой для них до недавней поры было только наличие места для вольного выпаса скота. Но на сельских сходах и этот вопрос удалось решить. У тех, кто с утра до вечера занят подворьем, трудится на хозяйстве, нет времени для праздного образа жизни.