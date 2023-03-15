Жители села Атамекен Мангистауской области неделями живут без питьевой воды
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Ирина Гончарова
Сельчане обращаются во все инстанции с просьбой решить их проблему. Дело в том, что водопровод в селе Атамекен есть, проведен еще шесть лет назад, однако бесперебойной подачи воды по нему жители так и не дождались. Их сразу предупредили: в регионе с пресной водой проблемы, поэтому подавать ее будут лишь два раза в неделю по два часа. Однако в последние месяцы и это условие местными коммунальными службами не выполняется.