Жители села Атамекен Мангистауской области неделями живут без питьевой воды

Почти две недели люди жили без капли воды из кранов. Звонки в коммунальную компанию ни к чему не привели. Там ежедневно отвечали, мол, на опреснительном заводе уменьшились объемы производства, и для подачи воды частному жилому сектору нет ресурсов. Однако, по словам сельчан, водовозки в их село ездят постоянно. Тем, кто имеет возможность платить за машину по 5–10 тысяч тенге, в воде не отказывают. Также краны не перекрывают и местному бизнесу: автомойки и кафе работают без перерыва.

Жительница Атамекена Ольга Грибанова живет в этом селе чуть больше двух лет. Почти все это время она со своими соседями сражается за права людей на элементарные коммунальные блага. В том числе за график подачи воды: два раза в неделю по два часа.

– Можно обойтись без джипа, без телефона, но без воды прожить невозможно. Мы же не просим чего-то сверхъестественного, – говорит жительница села. – Пусть они бизнес делают, гребут деньги, хотя на том свете карманов нет, но пусть что-то делают и для простого народа. Мы просим воду два раза в неделю, на два часа!

Ольга Грибанова рассказы­вает, что у них в селе процветает частный бизнес. Помимо кафе, шиномонтажных мастерских здесь огромное число авто­моек. Сельчане уверены, что все они подключены к общему водопроводу.

По их словам, раньше вода по графику подавалась нормально. А года два назад в селе стали открываться мойки. Бывший аким здесь построил целый мини-завод. И начались проблемы.

«Мы звонили в Астану, оттуда пришел приказ – все мойки закрыть, – рассказывают люди. – А через несколько дней их снова подключили. Соседи опять наверх звонят, спрашивают, почему разрешили им работать, а там говорят, что предприниматели пожаловались на ущемление их прав. Обвинили в том, что якобы чиновники из столицы «давят» бизнес в Мангистауской области. А ведь это не производство чего-то полезного, типа хлеба, к примеру. Мойщики просто пришли, поставили будку, врезались в трубу водопровода, которую провели для населения за бюджетные деньги, и моют машины. Нужды жителей села им до лампочки!»

На заводе-опреснителе не отрицают: объемы производства питьевой воды в последнее время уменьшились. Причиной тому стали обмеление Каспия и низкая температура воды в зимнее время. Эти факторы усложняют опреснительный процесс. Однако на то, как вода распределяется по потребителям, завод влияния не оказывает. Предприятие отдает произведенный объем пресной воды распределяющим компаниям и выставляет счет на оплату по единой стоимости за литр. В Мунайлинском районе, к которому относится село Атамекен, эти функции на себя берет ГКП «Мангыстау жылу». Именно оно решает, какую часть воды подать населению по водопроводу, сколько отдать на нужды юридических лиц, а сколько – оставить на водовозки.

Однако в обслуживающей компании отрицают какую-либо предвзятость при распределении. Говорят, что предприниматели в этой цепочке водопользователей у них вообще стоят на последнем месте. Якобы мойки никак не относятся к общему водопроводу, и откуда там получают воду, коммунальному предприятию неизвестно...

Говорят, чтобы включать водопровод длиной в 800 км, необходимо 15 тыс. кубометров воды в сутки. А им поставляют максимум 10, и те нужно распределить, не забывая о водовозках. Ведь ко многим поселкам района до сих пор не подведены трубы центрального водоснабжения.

– Мы не могли подавать воду вовремя, ибо не хватало ее объе­мов. Но сейчас завод стал поставлять нам чуть больше, стали делать запасы, так что будем стараться не отходить от графика. Что касается водовозок, то чтобы их наполнить, воды нужно сравнительно немного, поэтому с ними перебоев нет, – пояснил исполняющий обязанности директора ГКП «Мангыстау жылу» Жасулан Мухамбеткалиев.

У директора же ТОО «Опрес­нительный завод «Каспий» вопросов к этой обслуживающей компании немало. Счета, выставленные заводчанами, в ГКП «Мангыстау жылу» погашают неохотно. За последние несколько лет у них накопился долг в 652 млн тенге, это притом, что население района сос­тавляет чуть больше 180 тыс. человек.

– Они говорят нам, что денег нет, потому что население не платит, но это очень сомнительно. Например, за водовозки люди оплачивают сразу, перед получением воды. Мы разговари­ваем, выясняем, пытаемся войти в положение. Я никак не могу просто перестать давать им воду. И в суд подать – закрыть, например, организацию нельзя. Кто будет население обслуживать, – разводит руками директор ТОО «Опреснительный завод «Каспий» Нурлыбай Аккулов.

В обслуживающей компании ГКП «Мангыстау жылу» заявили, что долги образовались из-за проблем с субсидированием тарифа государством, однако они уже вопрос решили и в ближайшее время начнут погашать задолженность.

У самого же завода грандиозные планы. Сейчас в хороший месяц СПК «Каспий» производит до 20 тыс. кубометров воды в сутки. В планах – увеличить объе­мы в два раза. Для этого здесь предусмотрены модернизация и закуп современного оборудования. Правда, планам этим уже не первый год. Часто они откладывались по разным причинам: финансовым, политическим. Но сейчас, уверен директор завода, все будет иначе.

– Мы планируем увеличить объем опреснения воды до 40 тысяч кубометров. Ведем работы с поставщиками. Я лично буквально три недели назад вместе с коллегами летал в Катар. Там отличная компания, которая производит необходимое оборудование для опреснения морской воды. Ее забор у них делается в нескольких километрах от берега. Нам тоже нужно так сделать, чтобы обмеление Каспия и его температура не влияли на объе­мы производства.

Наша компания уже подписала договор с подрядной организа­цией, которая называется «Каспиан контрактор транс». Они уже ведут стройку. Заказали оборудование, – рассказал директор ТОО «Опреснительный завод «Каспий» Нурлыбай Аккулов.

Здесь, наверное, следует пояс­нить, что на территории Мангис­тауской области отсутствуют пресные водоемы и подземные воды. Вырыть колодец или поставить «фильтры» у реки невозможно. Питьевую воду «делают» из морской путем так называемого опреснения.

Процесс этот не только трудоемкий, но и дорогостоящий. Область растет, развивается, а полностью охватить потреб­ности населения в бесперебойной подаче воды коммунальщики не в состоянии. Более того, на сегодняшний день забор воды как для основного производителя ТОО «МАЭК-Казатомпром» (для города Актау), так и для опреснительного завода «Каспий» (для нескольких районов области) находится в прибрежной зоне и представляет собой огромный канал, который заполняется морской водой.

Резкое обмеление уровня моря сказалось на работе этого гидросооружения: канал заполняется сложнее, и в воде содержится большее количество примесей, что затрудняет фильтрацию и, как следствие, замедляет опрес­нение.

Тем не менее оптимизма и на заводе, и в целом в регионе не теряют. После кризисного декабря, когда без воды остался даже областной центр, вопрос водоснабжения Мангистау стал первоочередным. Сейчас его решают планомерно и последовательно.

Помимо модернизации опрес­нительного завода «Каспий» есть планы обновить оборудование на Мангистауском энергокомбинате, а также построить несколько дополнительных опреснительных заводов. Когда именно «наполео­новские» замыслы воплотятся в жизнь – неизвестно. Обещания эти жители области слышат не первый год. И пока чуда не произо­шло, жители Атамекена просят отключать автомойки. Хотя бы по графику.