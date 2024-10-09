Жители села Лепсинск увековечили память воинов

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Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Идею установить в Лепсинске стелу с именами всех фронтовиков округи подал Талгат Карамулдинов – внук ветерана Великой Отечественной войны Саукымбая Адильбекова.

фото Мухарама Хайбулина

Инициатора доброго дела поддержали внуки и правнуки других ветеранов, но, конечно, создать сам памятник и установить его – совсем не легкое дело. Одни только организационные моменты чего стоят. Нужно было сделать проект стелы и утвердить его в районном отделе культуры, а после – в областном управлении культуры, архивов и документации, не говоря уже о выделении земельного участка под памятник и денежных средствах.

В общем, сельчане создали комитет содействия строительству – и дело пошло.

– Проверить списки участников Великой Отечественной войны, призванных на фронт, погибших, а также вернувшихся домой, поручили работникам Лепсинского исторического музея, – рассказывает научный сотрудник музея Мухарам Хайбулин. – Было решено включить в списки тех, кто родился в Лепсинске, а также в близлежащих аулах – Байзерек, Бастаучи, Жунжурек, Чимбулак, Жаланаш, на заимках Болекбай, Бикетная, Чернова, Бильтерек.

Представляете колоссальную работу сотрудников музея: сколько нужно было корпеть в архивах над справками, чтобы сверить все данные?

– В этом списке, а теперь и на стеле фамилии 1 409 участников Второй мировой войны 1939–1945 годов и Великой Отечественной войны, – поясняет Мухарам Хайбулин. – Среди них – орденоносцы Исхак Абузяров, Саукумбай Адильбеков, Павел Арсентьев, Зариф Ахунов, Хапсамат Байбусинов, братья Александр и Михаил Какоткины, Гумар Хайбулин. Более половины из ушедших на фронт погибли или пропали без вести. Есть среди них и женщины: на гранитных плитах памятника увековечены имена 23 участниц этой страшной войны. Уходили сражаться с врагами отцы с сыновьями, братья и сестры. Среди них – Абдулхаликовы, Аблиевы, Абузяровы, Акимжановы, Бедаревы, Давыдовы, Казанцевы, Неумывакины, Сулеймановы, Сурковы и другие.

К слову, в Лепсинском педучилище в 1942 году были открыты курсы медицинских сестер, а в верховьях реки Лепсы работал рудник по добыче вольфрама.

– К сожалению, у нас нет полных данных об участниках трудовой армии, куда тоже попали наши односельчане, – уточняет Мухарам Хайбулин.

Финансовые средства на соору­жение стелы выделили предприниматели, родившиеся в Лепсинске, – Мажит Каражанов, Аскар Касымбаев и другие. Деньги поступили также от родственников ветеранов, причем некоторые из них уже не живут в Казахстане, но откликнулись на призыв увековечить имена их предков.

Общая стоимость памятника – 11 567 500 тенге. В подготовке территории, где планировалось установить его, участвовали все трудоспособные жители Лепсинска, а также сотрудники филиала Жонгар-Алатауского государственного национального природного парка.

– В церемонии открытия стелы приняли участие все жители села и близлежащих аулов, многочисленные гости, был и почетный караул из воинов-пограничников, – рассказывает Мухарам Хайбулин. – Много прозвучало у нового памятника важных и нужных для нынешнего поколения слов, множество цветов люди положили к подножию стелы.

После торжественной церемонии местные жители устроили поминальный ас в память о тех, кто отвоевал мир в самой кровопролитной войне человечества.

#память #область Жетысу #воины

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