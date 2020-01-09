Жители ВКО с особыми потребностями смогут получать специальные средства на дому
В ходе посещения отдела занятости и социальных программ города Усть-Каменогорска аким ВКО Даниал Ахметов побеседовал с людьми с особыми потребностями по вопросам обеспечения специальными средствами передвижения и обязательными гигиеническими средствами, а также дал Управлению координации занятости и социальных программ несколько поручений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Инфоцентр ВКО.
В 2019 году кресло-колясками были обеспечены 1004 человека, а гигиеническими средствами – 5,3 тыс. человек. Однако сейчас люди с инвалидностью могут получить различные необходимые товары придя в отделы занятости и социальных программ, что часто вызывает затруднения, о чем говорят сами люди.
Глава региона предложил решить проблему, и начать поставлять необходимые товары напрямую в дома получателей. Акимам городов и районов совместно с Управлением координации занятости и социальных программ дано поручение актуализировать список получателей и подготовить график доставки поставляемых товаров, а также разработать пошаговый механизм доставки до адресатов инвалидных колясок и гигиенических средств.
Отметим, в этом году из областного бюджета выделено 16,4 млн тенге для приобретения 242 кресло-колясок, еще 648 колясок будет закуплено из республиканского бюджета на сумму 102,2 млн тенге. На закуп специальных гигиенических средств из республиканского бюджета предусмотрено 130,2 млн тенге, из средств бюджетов городов и районов – 271,6 млн тенге. Данными средствами в соответствии с индивидуальной программой реабилитации будут обеспечены 4649 жителей ВКО с особыми потребностями.