Жительница Костаная отыскала отца во Франции спустя 20 лет разлуки

Общество,Закон и Порядок
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Венера Баталова
корреспондент

Долгие годы она пыталась найти информацию о нем, но безрезультатно

Фото: polisia.kz

За истекший год в территориальные подразделения департамента полиции Костанайской области поступило 110 заявлений о потере связи с родственниками — родителями, братьями, сестрами. В результате оперативных действий полиции удалось установить местонахождение 85-ти из них, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Как отмечают полицейские, основной причиной пропажи людей становятся потеря связи и отсутствие информации о месте проживания, а также давние конфликты между родственниками, которые приводят к разрыву отношений.

Особенно трогателен случай, связанный с 58-летним Александром Ханом, который уехал из Казахстана в 1995 году, не оставив вестей о себе. История этого поиска началась с обращения гражданки Юлии Хан в управление полиции Костаная. Она не теряла надежды найти своего отца, который после своего отъезда в страну дальнего зарубежья перестал поддерживать связь с семьей. Долгие годы она пыталась найти информацию о нем, но безрезультатно. Тем не менее, полицейские начали комплексную работу по поиску.

Благодаря слаженным действиям сотрудников миграционной службы, местонахождение Александра Хана было установлено. Оказавшись во Франции, он проживал и работал там долгое время, но по разным причинам не поддерживал связи с родственниками. После долгих лет неизвестности, дочь наконец смогла воссоединиться с отцом.

Этот случай стал настоящим подарком для семьи Хан и примером того, как важно не терять надежды и верить в лучшее. Сотрудники полиции помогли восстановить родственные связи, которые были утрачены два десятка лет назад, добавили в МВД.

#Франция #полиция #поиск #отец #дочь

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