Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Жамбылской области правоохранители расследуют инцидент, связанный с избиением мальчика. Жительница Тараза использовала сына как инструмент мести бывшему супругу, снимая процесс избиения на видео, при этом заставляя другого ребенка присоединиться к избиению, сообщает Kazpravda.kz

Мальчику назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести травм.

Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева подтвердила, что сигнал поступил еще на прошлой неделе.

«На прошлой неделе к нам поступил сигнал об избиении ребенка матерью в Жамбылской области. Заведено уголовное дело. Дети помещены в учреждение», – написала детский омбудсмен на своей странице в Instagram.

Относительно случая избиения детей в Жамбылской области также высказались в Комитете по охране прав детей Минпросвещения.

«По данному факту начато досудебное расследование, назначена судебно-медицинская экспертиза. Дети помещены в Дом ребенка, где им обеспечены безопасность и уход. Им оказана необходимая медицинская помощь, они находятся под наблюдением специалистов, состояние стабильное. Жестокое обращение с ребенком является недопустимым и будет получать надлежащую правовую оценку. Все виновные понесут ответственность в соответствии с законом», – прокомментировали в ведомстве.

Там же добавили, что вопрос о лишении родительских прав будет рассмотрен Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.