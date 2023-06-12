Организатором выступил известный на всю республику областной музей им. семьи Нев­зоровых. При поддержке Министерства культуры в залах открылось несколько экспозиций с фотографиями, живописью и графикой, воспевающими жизнь и красоту. По словам специалистов, сам термин «живопись», или «живое письмо», несет светлый, позитивный посыл. Художественные работы о прекрасном символизируют возрождение региона, его новую энергию.

Трогательной особенностью стало участие работ, выполненных онкобольными. Такой подход, по словам искусствоведов, является и социальным, и моральным. Зрители могут вдохновиться примерами, когда человек не опускает руки, находит в себе силы заниматься творчеством. Показывает в своих фотографиях или картинах, что жизнь продолжается. Кроме того, к знаменательной дате музей приурочил выставку рисунков, сделанных воспитанниками своей детской студии. Экспозиция под названием ­«Разукрасим все планеты» отражает необъятный мир детских фантазий – от космоса и представлений об инопланетных цивилизациях до волшебства земной природы – леса, островов, подводного мира.