Животноводство Зеленого континента

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Рысбек Жантыкеев

Группа казахстанцев побывала в Австралии, где ознакомилась с работой ведущей компании по производству животноводческой продукции.

фото предоставлено пресс-службой Правительства РК

В состав группы, которую возглавил заместитель Премьер-министра Серик Жумангарин, вошли руководители крупных животноводческих хозяйств рес­публики, заместители акимов областей. Главным пунктом прог­раммы поездки стало посещение австралийской компании Elders.

Как выяснилось, спектр услуг, которые она в настоящее время оказывает отраслевым предприятиям своей страны, весьма обширен и может иметь большой интерес для казахстанских фермеров. Так, этот перечень включает: агрономический консалтинг, углеродное земледелие, цифровые технологии в сельском хозяйстве, геномику, страхование, агентские услуги по закупу и продаже скота, зерна и шерсти.

Достаточно сказать, что Elders ежегодно продает около 1,3–1,7 млн голов КРС (примерно 12% от всего оборота таких продаж в Австралии) и 10 млн овец (около 20% всего сбыта).

На территории Австралии у компании имеется более 400 представительств и фермерских магазинов. Животноводу достаточно лишь связаться с отраслевым филиалом компании по поводу продажи скота, и ему найдут покупателя, организуют­ транспортировку, помогут с оформлением документов. За названный комплекс услуг компании достается 3–3,5% от стоимости проданной партии КРС и 4%, если это овцы. Правда, покрытие транспортных расходов в эти суммы не включается.

Австралийцы уже знают об особенностях ведения сельскохозяйственного бизнеса в условиях Казахстана. Дело в том, что у компании Elders имеется опыт работы с казахстанскими партнерами по строительству ферм с нуля.

В ходе общения с гостями из нашей республики представители компании рассказали о том, как реализовывали крупный проект по производству «крас­ного» мяса в ТОО «Север-Агро Н» в Карабалыкском районе Костанайской области. В товари­щество было завезено порядка 4,5 тыс. маточного поголовья коров породы ангус из Канады, США и Австралии.

Проект, помимо всего прочего, предусматривал устройство ограждений на участке в шесть тысяч гектаров пастбищных земель для летнего выпаса скота.

Для зимнего содержания бычков была построена открытая откормочная площадка со всей необходимой инфраструктурой. Благодаря хорошему откорму в зимнее время скот не замерзает. Все объекты возведены с «чистого листа».

– В Австралии больше проб­лем с жарой, а для Казахстана характерны перепады температуры. Расположенная в цент­ре Евразии, ваша республика имеет большой потенциал для развития сельского хозяйства и поставок продукции в другие страны. Для этого важно наладить экспортную торговлю, – отметил аграрный менеджер Elders Брюс Крик.

Опыт австралийских аграриев был применен и в ТОО «Терра», что также находится в Костанайской области. 12 лет назад представители этого хозяйства уже приезжали в Австралию. Вернувшись в Казахстан, наши фермеры создали откормочную площадку на 20 тыс. голов КРС. Сегодня она считается крупнейшей в республике. Есть перспективы для дальнейшего роста, поэтому «Терра» вновь отправила своих представителей в Австралию, чтобы перенять очередную порцию нового опыта.

– На сегодняшний день избранная технология откорма доказала свою эффективность. К примеру, при мощности в 20 тысяч голов в прошлом году мы смогли откормить порядка 27 тысяч голов КРС. Аналогичный показатель филиала предприятия, что находится в Западно-Казахстанской области, составил семь тысяч голов при мощности в пять тысяч. И эти показатели можно наращивать и дальше, – отмечает представитель компании «Терра» Кайыр­жан Наурызгалиев.

Производство «красного» мяса и зерновых культур является самым прибыльным направлением сельского хозяйства Австралии. Площади посевов зерновых занимают примерно 20 млн гектаров. Ежегодные продажи продукции оцениваются в 13 млрд долларов.

На Зеленом континенте, как еще называют Австралию, в сфере растениеводства занято порядка 22 тыс. компаний. В основном они возделывают пшеницу, ячмень, рапс, овес, чечевицу и горох. 65% зерна уходит на экс­порт. В 2023 году сбор урожая пшеницы составил порядка 25 млн тонн, ячменя – 10 млн. В среднем на каждого человека в этой стране выращивается тонна зерновых.

По мнению представителей аграрных компаний Австралии, у Казахстана имеются все возможности для решения сущест­вующих проблем в сельском хозяйстве и вывода его на высокие мировые позиции.

#КРС #животноводство #Австралия #Elders

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