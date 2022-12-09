Жизнь в картинах

Пожалуй, каждому человеку хочется счастья, мира, добра, тепла, света. Нам этого сейчас часто не хватает. С экранов телевизоров, из смартфонов и компьютеров льется поток негатива, бездушных картинок, злобных постов и комментариев, ненужных советов. Охладевают отношения людей в реальном мире, материальное становится важнее духовного, и жизнь ­человеческая становится максимально меркантильной.

А выставка Романа Бобровского полна духовного света, чистоты и благости. Он – художник и священнослужитель. Протоиерей, настоятель Иоанно-Богословского прихода, руководитель епархиального отдела иконописи и церковного искусства, он по-особенному подходит к созданию своих произведений.

На выставке много портретов, при этом все они – не ­физическое отображение черт лица, одеж­ды, причесок. Это портреты внутреннего мира, личности каждого человека. Все эти люди знакомы художнику: прихожане, учителя, друзья, и, конечно же, семья, дети. Вот он сам, ребенок, бежит с букетом цветов навстречу маме, словно летит над землей, а над головой небо, такое синее-синее! И дед – ветеран войны, полковник авиации, такой большой и сильный, что на его руках повисли внуки, – весело смотрит с картины на зрителей. Учителя-художники и друзья-музыканты, уже ушедшие, остались в памяти и на картинах. Есть работы аллегоричные. Ангел-хранитель всего мира, или праздник Рож­дества – это образы знакомых, живущих рядом людей.

Есть и очень личные, глубоко-духовные произведения. «Обращение» – это, конечно, отсыл к евангельской притче о блудном сыне и знаменитой картине Рембрандта, но прежде всего это история собственного духовного пути художника.

На выставке представлены работы из коллекции музея и собственной коллекции художника. Есть часть работ периода 90-х годов, но большинство произведений выполнено за очень короткое время – всего за полгода.

– Эти полгода – словно взрыв. Я думаю, на холст вылилось все, что накопилось за всю мою жизнь, – поделился художник на встрече с сотрудниками музея.

Художник говорит, что у каж­дой его картины есть своя история, связанная непосредственно с личностью людей, которых он писал. Живописец изображает не внешность, а скорее душу человека.

– «Другая выставка» – название дали работники музея. Они посчитали, что картины эти нестандартные. Вдохновляюсь я людьми, которых знаю, изображаю их такими, какими их ощущаю. Меня больше волнует личность человека, нежели внешность: чем он занимается, как живет, чем живет, − рассказал художник.

Роман Бобровский – представитель поколения казахстанских художников конца 80-х – начала 90-х годов. Его творчество можно назвать синтезом наивного искусства и знаково-метафорической живописи. Участник многочисленных выставок и симпозиумов, в том числе Первого международного симпозиума художников «Медведка-кротоножка» в подмосковном Ханево в 1992 году, член группы семипалатинских художников «Ночной трамвай», он является одним из первых и значимых художников–авангардистов Казахстана.