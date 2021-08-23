В столице установлен памятник государственному деятелю Жумабеку Ташеневу, оставившему яркий след в истории страны, отстоявшему территориальную целостность казахских земель.
Ни пяди земли
В 1960-х годах первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев не раз поднимал вопрос о передаче пяти областей Казахской ССР России, для создания целинного края. Также говорилось о том, чтобы отдать полуостров Мангышлак Туркмении, а часть юга Казахстана, хлопкосеющие районы – Узбекистану.
Перечить Хрущеву боялись. Репрессии уже не были массовым явлением, но ужас политического террора помнили все. Нашелся лишь один человек, выступивший резко против решения и озвучивший это лично первому руководителю огромной страны. Это был Жумабек Ташенев, занимавший тогда пост председателя Совета министров КазССР.
Безусловно, этот протест не прошел для него бесследно, и в то же время цель была достигнута – целостность территории сохранена.
В открытых источниках можно прочесть воспоминания самого Ташенева о памятном случае, ставшем поворотным моментом как в его судьбе, так и сыгравшем ключевую роль в судьбе страны. Приведем его в переводе с казахского языка.
«Вызвав Д. Кунаева и меня к себе, во время пребывания в Акмоле, Хрущев, обсудив пару текущих моментов, начал разговор о необходимости изменения границ Казахстана. Было ясно, куда он клонит. Я заявил: «Никита Сергеевич, такие вопросы не только решать, их даже нельзя обсуждать! Я родом из Акмолинска, много лет работал в Северо-Казахстанской области. Мои родители и все наши предки покоятся в этой земле. И вы хотите эту землю передать России? Задумайтесь, товарищи, какой казах на это согласится?! Я, например, категорически против не только рассмотрения, но и постановки данного вопроса!»
Хрущев, покраснев, взметнулся: «Кто ты такой, чтобы выступить против решения Политбюро?! Это мы тебя возвысили до уровня руководителя республики! В конце концов, мы этот вопрос решим и без вас! А пока мы только советуемся с вами». Я ему безапелляционно ответил: «Никита Сергеевич, если произвольно менять границы национальных республик, то к чему Конституции республик? И никому не позволено, ни одному органу менять нормы Конституции республик! В случае, если будут нарушены положения Конституции, мы будем вынуждены обратиться в международные организации!»
После того, как мы вышли от руководителя СССР, Д. А. Кунаев сказал мне: «Ну ты и храбрец!».
«Ради родного народа я готов даже на испытание в аду!» – таким был ответ Жумабека Ташенева.
После этого в отношении Ташенева были предприняты определенные меры. Его перевели с занимаемой должности в Южно-Казахстанскую область, где он проработал до самой пенсии.
Ребята с нашего двора
Жители Шымкента до сих пор вспоминают Жумабека Ахметовича добрым словом.
«Это было при Ташеневе сделано», – говорят нередко старожилы, рассказывая о звездных часах области, когда регион вышел на передовые позиции, достиг пика развития сельского хозяйства и многих сфер производства. При этом отличительной чертой Ташенева называют в первую очередь искреннюю заботу о маленьком человеке, умение ставить интересы народа выше всего.
Жумабек Ташенев был очень простым как в общении, так и в жизни, вспоминают все, кто с ним работал, жил по соседству, встречался по работе. Вот что пишет известный журналист, публицист, писатель Бердалы Оспан:
«Мой отец Асильхан Оспанулы работал в областной газете «Оңтүстік Қазақстан» и был хорошо знаком с Жумабеком Ташенулы. Как-то отца вызвал главный редактор и поручил ему написать официальную информацию о передаче некоторой части земель южноказахстанского региона Узбекистану. Отец отказался писать про это, попросил не заставлять его. Потом отец писал в правительство, что казахские земли должны быть возвращены, и Ж. Ташенулы знал об этом.
Жумабек Ташенулы часто ходил на работу пешком. Вскоре после этого случая он проходил мимо нашего дома. Увидев отца, остановился, а потом, улыбаясь, сообщил: «Асеке, наши земли скоро возвратят».
Представить себе, что первое лицо области ходит на работу пешком, запросто общается с простыми людьми, сегодня сложно. Хотя, к слову, это хороший пример ныне живущим.
А вот как вспоминает выдающегося человека, чье имя отзывается в сердце каждого казаха, Алия Шымбек:
«Когда я была ребенком, мы жили на улице Полторацкого. У нас район оказался нестандартный. На улице располагались только двухэтажные дома. Получалось, один дом на два хозяина. Только в нашем доме было четыре хозяина. Таких домов пять. И большое поле рядом, потом его застроили всякими особняками. Поэтому все друг друга знали и собирались на вечерние прогулки или посиделки.
У Ташеневых дом двухэтажный был, но не такой прям особняк. Наверху две спальни, лестница, внизу зал, комната, коридор, прихожая, столовая, веранда. Жили они скромно. Никакой вычурности и шика не было. Мебель вся стандартная, как во всех семьях Советского Союза. По вечерам все соседи выходили, либо на улице гуляли, либо чай пили.
Его я помню очень добрым, да и не только я, любой ребенок, живший на улице, вспомнит его таким – доброжелательным и щедрым. Помню его супругу, хорошая бабушка была. Невысокого роста. Очень красиво одевалась. И булочки вкусные пекла. У них сад был фруктовый. Мы там ели яблочки, виноград, персики…»
Именной пистолет
Каната Тасибекова, автора уникальной методики изучения казахского языка и учебников «Ситуативный казахский», знают все. А вот какую роль сыграл в жизни его отца Жумабек Ташенев – известно не многим.
«В каждой семье есть имена людей, которыми особенно дорожат, семейные предания, которые передаются из поколения в поколение. В нашей семье это имя Жумабека Ташенева. Мой отец, Галым Тасибеков, дружил с Жумабеком Ташеневым, они были ровесниками, земляками и коллегами.
Мой отец, будучи ответсекретарем Акмолинского облисполкома, в 1950 году подписал приказ о передаче земли, относящейся к карагандинской шахте (тогда это была одна область), сельскохозяйственной артели, нуждающейся в сенокосных угодьях, и был за это в одну из сталинских «чисток» с формулировкой «за превышение власти» снят с должности, исключен из партии, осужден и отбывал срок в Темиртау.
Жумабек Ташенев добился, чтобы отца освободили. Он вернулся на родину и работал в родном ауле Кенес управляющим отделения совхоза.
А вот священное воспоминание для нашей семьи. Время начала Целины. Жумабек Ташенев на машине марки ЗИМ (!) из гаража Акмолинского обкома партии приехал к отцу в аул. Старые друзья встретились, всю ночь проговорили. На следующий день Жумабек Ташенев, выступая в Акмолинске на краевом совещании по освоению Целины, затронул вопрос культа личности Сталина и сказал следующее: «В то время пострадали многие честные коммунисты, например, Галым Тасибеков. Такие люди, как он, не должны быть вне партии». Отца через некоторое время восстановили в партии…
«Такие люди, как он, не должны быть вне партии!» Эти слова из детства навсегда в моей памяти. Я слышал их много раз. Это было то, чем отец гордился!
В столице открыли памятник Жумабеку Ташеневу – подлинному герою казахского народа, масштаб личности которого нам еще предстоит оценить. А для меня лично это человек, которому я обязан своим рождением! Ведь если бы мой отец отбывал весь сталинский срок, я бы на свет не появился вовсе.
Моя сестра Фатима рассказывала, как в детстве, убирая за гостем, нашла под подушкой небольшой пистолет. Помню, как говорили, что у него был свой именной пистолет, и он не расставался с ним…»
Работа, которой горжусь
Автор скульптуры – Ермек Ержанов. Конкурс на изготовление монумента проводился два года назад. Он с группой архитекторов подал документы и выиграл конкурс. Работа началась в марте 2020-го, но из-за карантина и ограничительных мер некоторые процедуры были отложены.
В этом году начатое завершили. Первоначально фигура была отлита в гипсе, отшлифованы детали, потом, как и положено, ее отливали из бронзы.
– Постамент памятника и всю архитектуру прилегающей к нему территории разработали Болат Конысбай – главный архитектор, Медеу Бегалиев и Канат Курганов. Я делал скульптуру, – рассказывает Ермек Ержанов.
Прежде чем приступить к работе, скульптор внимательно изучил фотографии Жумабека Ташенева, в том числе из семейного архива, предоставленные его родными.
– Конечно, я знал, кто это, слышал о нем еще в детстве от взрослых, потом читал сам. Отношусь к личности Ташенева с большим уважением и почтением, понимаю, какую роль он сыграл в нашей истории. В работе старался передать не только внешние данные, но и внутреннюю силу, характер, волю легендарного человека, – говорит скульптор.
И у него это получилось!
Социальные сети в день открытия памятника заполнили фотографии, сопровождаемые радостными комментариями: «Автор – молодец!», «Скульптор – красавчик, сумел передать душу Жумабека-ага!», «Отличная работа, автор сумел передать величие Ташенева», «Реально не самовыражение художника, а уважение к личности».
Ермек Ержанов – выпускник Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенева, за его плечами внушительный кейс разных работ. Но эта первая, выполненная им единолично, не в соавторстве.
– Все сделал сам от начала до конца. Конечно, переживал, как воспримет мою работу народ, ведь Ташенева очень уважали при жизни и чтят до сих пор. Понимал, что скульптуру будут оценивать миллионы глаз. В процессе работы советовался со старшим сыном Ташенева, некоторые детали оттачивал, изменял. Даже когда работу приняла Госкомиссия, все равно переживал, как примет народ. Теперь я спокоен, – поделился с нами алматинский скульптор Ермек Ержанов.
Постамент из поселка под столицей привезли на двух фурах.Его общий вес – 67 тонн, высота постамента – 5 м, самой скульптуры – 3 м 60 см.
Величественная фигура человека, жившего в прошлую эпоху, но оставшегося навсегда в сердце своего народа, теперь возвышается в центре столицы.
Талантам надо помогать
Жумабека Ташенева также помнят как покровителя людей искусства. Он много сделал для развития казахской литературы и культуры в целом.
Так, благодаря ему был решен жилищный вопрос сотен писателей, артистов, художников и других работников культуры. Он сделал многое, чтоб спасти газету «Қазақ әдебиеті» от закрытия. При нем главная улица в Алматы начала носить имя великого акына Абая. Жумабек Ташенев ходатайствовал о представлении романа-эпопеи Мухтара Ауэзова «Путь Абая» на Ленинскую премию. Он помогал выпустить роман Бауыржана Момышулы «За нами Москва», а вдове Магжана Жумабаева обрести свою крышу над головой…
Какую бы должность ни занимал Жумабек Ташенев, всегда на первый план ставил интересы народа, потому что любил его и землю так, как только может любить свою колыбель настоящий человек. Он без раздумий хлопотал, выбивал, добивался, чтобы труд и усилия сотен и тысяч казахов, беззаветно работающих для блага страны, не остались незамеченными.
Это не было проявлением национализма, это был справедливый подход и верные шаги, чтобы выровнять шероховатости в кадровой политике, в других вопросах, когда национальный признак служил своеобразным мерилом в принятии важных решений, назначений, раздачи наград и званий.
Средняя продолжительность жизни человека составляет 70–80 лет. Жумабек Ташенев родился в 1915 году и скончался в 1986-м. Но это лишь даты биологической жизни. На самом деле он живет и будет жить долго в сердцах своего народа, ради которого он был готов пройти любые испытания.