В столице установлен памятник государственному деятелю Жумабеку Ташеневу, оставившему яркий след в истории страны, отстоявшему территориальную целостность казахских земель.

В 1960-х годах первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев не раз поднимал вопрос о передаче пяти областей Казахской ССР России, для создания целинного края. Также говорилось о том, чтобы отдать полуостров Мангышлак Туркмении, а часть юга Казахстана, хлопкосеющие районы – Узбекистану.Перечить Хрущеву боялись. Репрессии уже не были массовым явлением, но ужас политического террора помнили все. Нашелся лишь один человек, выступивший резко против решения и озвучивший это лично первому руководителю огромной страны. Это был Жумабек Ташенев, занимавший тогда пост председателя Совета министров КазССР.Безусловно, этот протест не прошел для него бесследно, и в то же время цель была достигнута – целостность территории сохранена.В открытых источниках можно прочесть воспоминания самого Ташенева о памятном случае, ставшем поворотным моментом как в его судьбе, так и сыгравшем ключевую роль в судьбе страны. Приведем его в переводе с казахского языка.«Вызвав Д. Кунаева и меня к себе, во время пребывания в Акмоле, Хрущев, обсудив пару текущих моментов, начал разговор о необходимости изменения границ Казахстана. Было ясно, куда он клонит. Я заявил: «Никита Сергеевич, такие вопросы не только решать, их даже нельзя обсуждать! Я родом из Акмолинска, много лет работал в Северо-Казахстанской области. Мои родители и все наши предки покоятся в этой земле. И вы хотите эту землю передать России? Задумайтесь, товарищи, какой казах на это согласится?! Я, например, категорически против не только рассмотрения, но и постановки данного вопроса!»Хрущев, покраснев, взметнулся: «Кто ты такой, чтобы выступить против решения Политбюро?! Это мы тебя возвысили до уровня руководителя республики! В конце концов, мы этот вопрос решим и без вас! А пока мы только советуемся с вами». Я ему безапелляционно ответил: «Никита Сергеевич, если произвольно менять границы национальных республик, то к чему Конституции республик? И никому не позволено, ни одному органу менять нормы Конституции республик! В случае, если будут нарушены положения Конституции, мы будем вынуждены обратиться в международные организации!»После того, как мы вышли от руководителя СССР, Д. А. Кунаев сказал мне: «Ну ты и храбрец!».«Ради родного народа я готов даже на испытание в аду!» – таким был ответ Жумабека Ташенева.После этого в отношении Ташенева были предприняты определенные меры. Его перевели с занимаемой должности в Южно-Казахстанскую область, где он проработал до самой пенсии.Жители Шымкента до сих пор вспоминают Жумабека Ахметовича добрым словом.«Это было при Ташеневе сделано», – говорят нередко старожилы, рассказывая о звездных часах области, когда регион вышел на передовые позиции, достиг пика развития сельского хозяйства и многих сфер производства. При этом отличительной чертой Ташенева называют в первую очередь искреннюю заботу о маленьком человеке, умение ставить интересы народа выше всего.Жумабек Ташенев был очень простым как в общении, так и в жизни, вспоминают все, кто с ним работал, жил по соседству, встречался по работе. Вот что пишет известный журналист, публицист, писатель Бердалы Оспан:«Мой отец Асильхан Оспанулы работал в областной газете «Оңтүстік Қазақстан» и был хорошо знаком с Жумабеком Ташенулы. Как-то отца вызвал главный редактор и поручил ему написать официальную информацию о передаче некоторой части земель южноказахстанского региона Узбекистану. Отец отказался писать про это, попросил не заставлять его. Потом отец писал в правительство, что казахские земли должны быть возвращены, и Ж. Ташенулы знал об этом.Жумабек Ташенулы часто ходил на работу пешком. Вскоре после этого случая он проходил мимо нашего дома. Увидев отца, остановился, а потом, улыбаясь, сообщил: «Асеке, наши земли скоро возвратят».Представить себе, что первое лицо области ходит на работу пешком, запросто общается с простыми людьми, сегодня сложно. Хотя, к слову, это хороший пример ныне живущим.А вот как вспоминает выдающегося человека, чье имя отзывается в сердце каждого казаха, Алия Шымбек:«Когда я была ребенком, мы жили на улице Полторацкого. У нас район оказался нестандартный. На улице располагались только двухэтажные дома. Получалось, один дом на два хозяина. Только в нашем доме было четыре хозяина. Таких домов пять. И большое поле рядом, потом его застроили всякими особняками. Поэтому все друг друга знали и собирались на вечерние прогулки или посиделки.У Ташеневых дом двухэтажный был, но не такой прям особняк. Наверху две спальни, лестница, внизу зал, комната, коридор, прихожая, столовая, веранда. Жили они скромно. Никакой вычурности и шика не было. Мебель вся стандартная, как во всех семьях Советского Союза. По вечерам все соседи выходили, либо на улице гуляли, либо чай пили.Его я помню очень добрым, да и не только я, любой ребенок, живший на улице, вспомнит его таким – доброжелательным и щедрым. Помню его супругу, хорошая бабушка была. Невысокого роста. Очень красиво одевалась. И булочки вкусные пекла. У них сад был фруктовый. Мы там ели яблочки, виноград, персики…»Каната Тасибекова, автора уникальной методики изучения казахского языка и учебников «Ситуативный казахский», знают все. А вот какую роль сыграл в жизни его отца Жумабек Ташенев – известно не многим.«В каждой семье есть имена людей, которыми особенно дорожат, семейные предания, которые передаются из поколения в поколение. В нашей семье это имя Жумабека Ташенева. Мой отец, Галым Тасибеков, дружил с Жумабеком Ташеневым, они были ровесниками, земляками и коллегами.Мой отец, будучи ответсекретарем Акмолинского облисполкома, в 1950 году подписал приказ о передаче земли, относящейся к карагандинской шахте (тогда это была одна область), сельскохозяйственной артели, нуждающейся в сенокосных угодьях, и был за это в одну из сталинских «чисток» с формулировкой «за превышение власти» снят с должности, исключен из партии, осужден и отбывал срок в Темиртау.Жумабек Ташенев добился, чтобы отца освободили. Он вернулся на родину и работал в родном ауле Кенес управляющим отделения совхоза.А вот священное воспоминание для нашей семьи. Время начала Целины. Жумабек Ташенев на машине марки ЗИМ (!) из гаража Акмолинского обкома партии приехал к отцу в аул. Старые друзья встретились, всю ночь проговорили. На следующий день Жумабек Ташенев, выступая в Акмолинске на краевом совещании по освоению Целины, затронул вопрос культа личности Сталина и сказал следующее: «В то время пострадали многие честные коммунисты, например, Галым Тасибеков. Такие люди, как он, не должны быть вне партии». Отца через некоторое время восстановили в партии…«Такие люди, как он, не должны быть вне партии!» Эти слова из детства навсегда в моей памяти. Я слышал их много раз. Это было то, чем отец гордился!В столице открыли памятник Жумабеку Ташеневу – подлинному герою казахского народа, масштаб личности которого нам еще предстоит оценить. А для меня лично это человек, которому я обязан своим рождением! Ведь если бы мой отец отбывал весь сталинский срок, я бы на свет не появился вовсе.Моя сестра Фатима рассказывала, как в детстве, убирая за гостем, нашла под подушкой небольшой пистолет. Помню, как говорили, что у него был свой именной пистолет, и он не расставался с ним…»Автор скульптуры – Ермек Ержанов. Конкурс на изготовление монумента проводился два года назад. Он с группой архитекторов подал документы и выиграл конкурс. Работа началась в марте 2020-го, но из-за карантина и ограничительных мер некоторые процедуры были отложены.В этом году начатое завершили. Первоначально фигура была отлита в гипсе, отшлифованы детали, потом, как и положено, ее отливали из бронзы.– Постамент памятника и всю архитектуру прилегающей к нему территории разработали Болат Конысбай – главный архитектор, Медеу Бегалиев и Канат Курганов. Я делал скульптуру, – рассказывает Ермек Ержанов.Прежде чем приступить к работе, скульптор внимательно изучил фотографии Жумабека Ташенева, в том числе из семейного архива, предоставленные его родными.– Конечно, я знал, кто это, слышал о нем еще в детстве от взрослых, потом читал сам. Отношусь к личности Ташенева с большим уважением и почтением, понимаю, какую роль он сыграл в нашей истории. В работе старался передать не только внешние данные, но и внутреннюю силу, характер, волю легендарного человека, – говорит скульптор.И у него это получилось!Социальные сети в день открытия памятника заполнили фотографии, сопровождаемые радостными комментариями: «Автор – молодец!», «Скульптор – красавчик, сумел передать душу Жумабека-ага!», «Отличная работа, автор сумел передать величие Ташенева», «Реально не самовыражение художника, а уважение к личности».Ермек Ержанов – выпускник Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенева, за его плечами внушительный кейс разных работ. Но эта первая, выполненная им единолично, не в соавторстве.– Все сделал сам от начала до конца. Конечно, переживал, как воспримет мою работу народ, ведь Ташенева очень уважали при жизни и чтят до сих пор. Понимал, что скульптуру будут оценивать миллионы глаз. В процессе работы советовался со старшим сыном Ташенева, некоторые детали оттачивал, изменял. Даже когда работу приняла Госкомиссия, все равно переживал, как примет народ. Теперь я спокоен, – поделился с нами алматинский скульптор Ермек Ержанов.Постамент из поселка под столицей привезли на двух фурах.Его общий вес – 67 тонн, высота постамента – 5 м, самой скульптуры – 3 м 60 см.Величественная фигура человека, жившего в прошлую эпоху, но оставшегося навсегда в сердце своего народа, теперь возвышается в центре столицы.Жумабека Ташенева также помнят как покровителя людей искусства. Он много сделал для развития казахской литературы и культуры в целом.Так, благодаря ему был решен жилищный вопрос сотен писателей, артистов, художников и других работников культуры. Он сделал многое, чтоб спасти газету «Қазақ әдебиеті» от закрытия. При нем главная улица в Алматы начала носить имя великого акына Абая. Жумабек Ташенев ходатайствовал о представлении романа-эпопеи Мухтара Ауэзова «Путь Абая» на Ленинскую премию. Он помогал выпустить роман Бауыржана Момышулы «За нами Москва», а вдове Магжана Жумабаева обрести свою крышу над головой…Какую бы должность ни занимал Жумабек Ташенев, всегда на первый план ставил интересы народа, потому что любил его и землю так, как только может любить свою колыбель настоящий человек. Он без раздумий хлопотал, выбивал, добивался, чтобы труд и усилия сотен и тысяч казахов, беззаветно работающих для блага страны, не остались незамеченными.Это не было проявлением национализма, это был справедливый подход и верные шаги, чтобы выровнять шероховатости в кадровой политике, в других вопросах, когда национальный признак служил своеобразным мерилом в принятии важных решений, назначений, раздачи наград и званий.Средняя продолжительность жизни человека составляет 70–80 лет. Жумабек Ташенев родился в 1915 году и скончался в 1986-м. Но это лишь даты биологической жизни. На самом деле он живет и будет жить долго в сердцах своего народа, ради которого он был готов пройти любые испытания.