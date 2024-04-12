Жизнь возлюбленной казахстанец отдал за долги букмекерам

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Двадцатилетний рядовой, военнослужащий по контракту одной из воинских частей, Серик характеризовался положительно, замечаний от руководства не было, «добросовестно исполняет все свои обязанности», - отзывались о нем сослуживцы и командиры.

Парень вырос в неполной семье, жили на небольшую заработную плату мамы, старший брат начал рано подрабатывать.

Отслужив в армии, имея среднее специальное образование «слесарь-электрик», Серик продолжил службу по контракту. Неплохая заработная плата для начинающего военного, но хотелось больше. Амбиции и азарт всегда были у него в приоритете. С детства хорошо играл в карты, не уступая взрослым, в юношеском возрасте с завистью смотрел на игровые автоматы, везде нужны были деньги.

Постоянные поиски легкого дополнительного дохода привели к букмекерской конторе. Серик решил, что именно здесь он и сможет поправить свое материальное положение. Скопив некоторую сумму он начал делать ставки на спорт. Несколько раз ему везло. Никому не говорил об успехах. Похвалился лишь своей девушке, что скоро он планирует взять себе квартиру. Так продолжалось какое то время.

Иногда удача покидала его, но в следующий раз возвращалась и все больше затягивала петлю на его шее. Неудачи сопровождались стрессами, и все большим азартом. Когда заканчивались деньги, он стал брать в долг в конторе. Но, букмекеры долго ждать не будут, долги надо возвращать. Занимать было уже не у кого, у сослуживцев нет лишних, другим был должен.

Серик обратился к Айше, зная, что деньги у нее есть. В последнее время у них не ладились отношения, Серик не уделял девушке внимания, всегда занят, озадачен, она по телефону отказала ему. Взяв спиртное и конфеты, он направился к ней домой. За столом, тема разговора продолжилась, Серик просил Айшу одолжить ненадолго 200 тысяч, но она отказала. Подсев к ней на диван, азартный игрок неожиданно повалил ее и стал душить накрыв сверху подушкой. Когда девушка перестала подавать признаки жизни, проверив пульс, он подумал, что Айша мертва. Легко ориентируясь в квартире, он быстро нашел золотые украшения, прихватив телефон Iphone и кошелек с деньгами в сумме 180 тысяч тенге, документами и банковской картой, со счета которой он тут же сделал перевод на лицевой счет букмекерской конторы. Уходя, Серик положил тело Айшы в ванну наполненную водой, от чего девушка скончалась.

Суд приговорил Серика к 11 годам лишения свободы.