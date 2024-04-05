«Жүректен жүрекке»: Ассамблея народа Казахстана оказывает гуманитурную помощь пострадавшим от паводком регионам

Ситуация, сложившаяся в связи с паводками, не оставила равнодушными казахстанцев. Одними из первых, оказавших поддержку пострадавшим регионам, стали члены Ассамблеи народа Казахстана

Фото: АНК

Стартовал специальный проект АНК «Жүректен жүрекке», в рамках которого была направлена гуманитарная помощь в Акмолинскую и Карагандинскую области.

Первая часть гуманитарного груза была доставлена в Шетский район Карагандинской области. Его сопровождали заместитель председателя АНК Акбаржон Исмаилов и председатель организации «Ассамблея жастары» Тимур Джумурбаев. Они на месте занимались прямым распределением продуктов питания, средств первой необходимости среди пострадавшего населения.

Вместе с волонтерами была организована разгрузка прибывших автомашин, состоялись встречи с местными жителями.

Еще одна часть гуманитарного груза была доставлена в Дом дружбы Акмолинской области для распределения в пострадавшие районы. Некоторые вещи были отправлены в эвакуационные пункты.

Сенаторы от Ассамблеи Алишер Сатвалдиев и Геннадий Шиповских встретились с населением, ознакомились с ситуацией на местах, ответили на вопросы пострадавших.

Гуманитарная помощь отправляется с учетом оперативной необходимости.

Члены республиканского штаба АНК выезжают в другие пострадавшие регионы.

Во всех регионах страны на базе Домов дружбы организованы штабы, волонтерские центры, пункты приема гуманитарной помощи. Уже сегодня при содействии АНК собрана гуманитарная помощь на сумму более 110 млн тенге.

Волонтеры АНК на постоянной основе оказывают помощь пострадавшим жителям, помогают спасателям и освещают важную информацию о противопаводковых мероприятиях.

Для спасателей и волонтеров на местах силами АНК организовываются горячие обеды.