Жумангарин о товарообороте между Казахстаном и Таджикистаном: Мы можем умножить результат

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин и вице-премьер Таджикистана Зиёзод Сулаймон приняли участие в бизнес-форуме в Астане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Деловое мероприятие проходит в преддверии государственного визита президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Астану.

Открывая форум, вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин напомнил о намерениях наших стран укреплять двустороннее торгово-экономическое сотрудничество. По итогам 2022 года Казахстан и Таджикистан существенно продвинулись в этом направлении. Так, торговля между странами выросла на 18,5% и достигла $1,4 млрд. Экспортные поставки казахстанских товаров увеличились на 9,7% и составили $877,6 млн. Рост в основном произошел за счет увеличения объемов экспорта пшеницы, маргарина, подсолнечного масла, ячменя, прутков из нелегированной стали горячекатанных, цианидов, оксидов и гидроксидов алюминия.

Позитивная тенденция по казахстанскому экспорту продолжилась и в первом квартале 2023 года. Импорт из Таджикистана в прошлом году возрос на 37,9% и составил $501,4 млн.

«Поставленная задача главами наших стран по доведению товарооборота между нашими государствами до $1 млрд успешно выполнена. Но мы не должны останавливаться на достигнутом, поскольку обладаем всеми возможностями для умножения результата. По нашим прогнозам, совокупный потенциал торговли в центральноазиатском регионе составляет порядка $10 млрд», – отметил заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин.

При этом ключевая роль в торговом сотрудничестве отводится отрасли сельского хозяйства. Только в прошлом году торговля продукцией АПК показала рост в 40%, превысив половину всего объема взаимной торговли Казахстана и Таджикистана, или $578,3 млн.

Положительную динамику демонстрирует и транспортировка грузов по железной дороге между нашими странами. В 2022 году объем экспортно-импортных перевозок составил 563,87 тысячи тонн, увеличившись на 90,23 тысячи тонн в сравнении с 2021 годом. Автоперевозки выросли на 66%, достигнув 288,65 тысячи тонн.

Как отметил на форуме заместитель премьер-министра Таджикистана Зиёзод Сулаймон, в условиях нарастания глобальных вызовов и рисков одной из приоритетных задач стран-партнеров становится расширение торгово-экономических взаимосвязей.

«Казахстан является важным партнером Таджикистана, и мы дорожим нашими тесными и дружественными отношениями. Большое значение для нас имеет развитие экономического взаимодействия. Сегодня Республика Казахстан среди внешнеторговых партнеров Таджикистана занимает второе место по экспортно-импортным операциям», – подчеркнул Зиёзод Сулаймон.