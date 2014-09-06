Журнал People назвал самого сексуального спортсмена года

Спорт
Первое место в списке занял футболист мадридского "Реала" и сборной Колумбии Хамес Родригес, сообщает Лента.ру со ссылкой на Latin Post.

Фото 23-летнего колумбийца попало на обложку свежего номера журнала. Также о Хамесе рассказала его жена Даниэла Оспина. "Он очень привлекательный мужчина. Но мне он больше нравится как личность. За это и люблю его", – поведала женщина. Молодая пара воспитывает полуторагодовалого ребенка. Мать Хамеса Мария дель Пилар Рубио отметила, что "ее сына в первую очередь украшает смирение".

В июле 2014 года Родригес перешел из "Монако" в мадридский "Реал" за €80 млн и успел отметиться двумя матчами и одним голом в составе нового клуба. На чемпионате мира в Бразилии игрок с 6-ю забитыми мячами стал лучшим бомбардиром турнира.

