Журналист Юрий Дудь снова приехал в Казахстан ради интервью
Известный российский журналист Юрий Дудь снова приехал в Казахстан ради интервью. Новый выпуск его передачи посвящен российскому видеоблогеру Руслану Усачеву, передает Kazpravda.kz.
Во время передачи Юрий Дудь и Руслан Усачев побывали в Мангистау (Каспий и урочище Бозжыра), а также попробовали национальный напиток шубат.
Руслан Усачев рассказал, что отправился в путешествие по миру, в ходе чего планирует каждый месяц посещать новую страну. Ранее он уже пожил в Черногории.
"Я с первой секунды почувствовал разницу именно в цивилизации по сравнению с Черногорией. Это как будто в воздухе сразу ощущается: страна побольше, побогаче, у людей потребности побольше, интересы более разнообразные", – поделился впечатлениями блогер.
Руслан Усачев – российский видеоблогер, ведущий, путешественник, художник и организатор фестивалей.