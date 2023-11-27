Журналисты в законе

Общество
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Серик Баев

Вопросы, касающиеся деятельности СМИ, в том числе повышения статуса журналистов, перехода на грантовое финансирование, обеспечения свободы слова, призван решить новый Закон «О масс-медиа».

фото Юрия Беккера

В рамках XV ежегодной отраслевой конференции по вопросам развития рынка СМИ Казахстана «Media Құрылтай 2023» состоялось выездное заседание Общественной палаты при Мажилисе. Предметом обсуждения стал проект нового Закона «О масс-медиа».

Необходимость пересмотра Закона «О средствах массовой информации» с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы отмечена в послании президента Касым-Жомарта Токаева «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации».

– Массмедиа – не только заработная плата журналистов, это еще и состояние наших умов, сердец, наш патриотизм, поэтому, я думаю, государство тоже должно идти навстречу этой сфере, – заметил еще до начала заседания его модератор, депутат Мажилиса, председатель Общественной палаты Айдос Сарым. – Считаю, закон должен быть направлен на перспективу. Наши СМИ призваны стать конкурентоспособными, чтобы граждане жили информационной повесткой Казахстана.

О предлагаемых изменениях в законодательство рассказал вице-министр культуры и информации Канат Искаков, отметивший, что некоторые нормы закона о СМИ, введенного в действие в 1999 году, морально устарели и требуют комплексной модернизации. Среди основных положений нового законопроекта он отметил введение срока исковой давности, сокращение срока рассмотрения запросов СМИ госорганами с семи до пяти дней, обеспечение свободы слова, а также повышение статуса журналистов.

Отдельно он остановился на вопросах обеспечения информационной безопасности с учетом того, что жители приграничных регионов, например, должны получать информацию прежде всего из отечественных источников, а не находиться в информационном пространстве соседних стран. Канат Искаков также уделил внимание некоторым аспектам реформирования и совершенствования госинформзаказа.

– Есть несколько ключевых факторов: это принципы результативности, открытости в соответствии с законом о доступе к информации и эффективность. Исходя из этих постулатов, мы и будем реформировать государственное финансирование СМИ, внедряя проектный подход в развитии определенного направления. Не будем мерить госинформзаказ сантиметрами, листами, объемами, а станем измерять результат конкретными KPI. Следующий принцип – интеллектуальная собственность. Сейчас в действующем законодательстве вся продукция, выпущенная за государственные деньги, принадлежит государству. В новом законе право собственности будет закреплено за СМИ, – подчеркнул вице-министр культуры и информации.

Заседание Общественной палаты продолжили выступления общественных деятелей, представителей СМИ и неправительственных организаций. Так, политолог Данияр Ашимбаев высказался о необходимости включения в закон положения о хранении и урегулировании процедуры по удалению контента, норм досудебной медиации.

Известный общественный деятель Зауреш Баталова, журналист Бактыгуль Бурбаева, управляющий директор по юридическим вопросам Алаш Медиа Групп Салтанат Жусупова и ряд других участников заседания высказались против инициативы введения на законодательном уровне пресс-карт, так как данная мера может быть использована в качестве инструмента по дискриминации журналистов.

Политолог, член Общественного совета Алматы Марат Шибутов отметил, что на защиту информационного суверенитета нужны средства, и немалые. И если государственные органы хотят законодательно возложить эти обязанности на массмедиа, то и финансирование их должно быть соответствующим.

Как бы горячо ни обсуждался законопроект «О масс-медиа», в любом случае от его окончательной редакции будет во многом зависеть и дальнейшее процветание нашей страны. Тот факт, что Главой государства был поднят вопрос о необходимости изменения профильного закона, однозначно свидетельствует: нынешняя его редакция не позволяет правительству использовать в полной мере средства массовой информации в качестве действенного инструмента по достижению обществом демократических свобод и преобразований.

СМИ называют четвертой властью. Но если законодательная, исполнительная и судебная ветви не смогут должным образом позаботиться и отстоять права власти четвертой, то поставленные перед отраслью задачи вряд ли окажутся реализованными.

#закон #СМИ #масс-медиа #Media Құрылтай 2023

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