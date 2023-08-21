Зима близко. Чиновники оптимистичны

Ход ремонтной кампании проинспектировал министр энергетики Алмасадам Саткалиев, побывавший в Павлодарской области с рабочей поездкой. В Экибастузе он посетил ТЭЦ, ГРЭС-1 и ГРЭС-2, участки на магистральных сетях, а также провел встречу с населением города. Главной ее темой, конечно же, стала подготовка к отопительному сезону.

Год назад степень изношеннос­ти сетей в Экибастузе составляла почти 90%, причем касалось это и 386 км внутриквартальных сетей, и 36 км магистралей. До сегодняшнего дня заменили уже почти 70 км – самые проблемные участки, которые проявились во время прошлогодней аварии и при гидравлических испытаниях нынешних весны и лета.

Как отметил аким Экибастуза Аян Бейсекин, докладывая минист­ру о плане работ, перед местными властями стоит задача заменить еще около 250–300 км сетей, чтобы в ближайшей перс­пективе до 40% снизить степень их общей изношенности. Напомним, после зимней аварии власти вынуждены были принять на свой баланс тепловые сети, прежде принадлежащие монополисту, чтобы на их восстановление можно было выделять средства из бюджета.

Выступая перед экибастузцами, Алмасадам Саткалиев напомнил, что в рамках проводимой реконструкции на Экибастузской ТЭЦ будут отремонтированы все десять котлов. По его словам, за счет резерва Правительства проводится капитальный ремонт пяти водогрейных котлов на сумму 7,4 млрд тенге. За счет средств АО «ЦАЭК» осуществляет­ся капитальный и текущий ремонт остальных паровых котлов, а также вспомогательного оборудования, зданий и сооружений.

– На сегодняшний день завершен ремонт на энергетических котлах № 9 и № 7. Ремонтная кампания проводится в соответствии с утвержденным графиком, – подчеркнул Алмасадам Саткалиев.

Как добавил аким Павлодарской области Асаин Байханов, это позволит обеспечить теплом горожан при запуске сезона.

– Мы планируем до 20 сентяб­ря завершить работы на трех котлоагрегатах. Фактически к началу отопительного сезона будет готово пять котлов. Этого достаточно, чтобы работать при температуре до минус 30–32 градусов, – заверил аким.

Алмасадам Саткалиев также напомнил, что недавно Министерство энергетики оценило готовность ТЭЦ Казахстана к новому отопительному сезону. И в Экибастузе дела обстоят далеко не худшим образом – специалисты отнесли объект к группе со средним уровнем подготовки в 50–70%.

Продолжает волновать экибас­тузцев и неопределенность с тарифом за тепло. Аким области сообщил, что ТОО «Экибастузтеплоэнерго» запрашивало повышение тарифа на 109%, с чем, конечно же, не были согласны ни жители, ни местные власти.

Отметим, что заявка монополис­том была подана еще в октябре 2022 года, а буквально за пару дней до аварии прошли общественные слушания. Но рассматривать заяв­ку отказались именно потому, что в городе случился коллапс.

Между тем ТОО «Экибастуз­тепло­энерго» даже обращалось в суд, считая, что отказ госструктур в рассмотрении заявки на повышение тарифа был незаконным. Суд же монополиста не поддержал, ведь деятельность ТЭЦ до сих пор не нормализована в полном объеме, истец не может доказать необходимость повышения тарифа при таких обстоятельствах. Более того, в феврале-марте 2023 года были согласованы сделки об отчуждении имущества ТОО – тепловых сетей – в собственность государства. А в заявке приводились расчеты еще без учета этого обстоятельства.

– Мы ведем работу с департаментом по контролю естест­венных монополий. Я лично встречался с министром национальной экономики, обсуждали рост тарифа в зависимости от инвестиционной программы и дальнейших вливаний в инженерно-коммуникационную инфраструктуру – сами сети, ремонт дополнительного оборудования, – сообщил Асаин Байханов.

Аким области отметил, что до конца месяца они надеются найти оптимальное решение: чтобы тариф позволял поддерживать в надлежащем состоянии инфраструктуру и повышать заработную плату сотрудникам, но не сильно бил по карманам потребителей.

Впрочем, во время визита Алмасадама Саткалиева в Экибастуз обсудили не только проблемы этого города. Жителей Павлодарской области интересовало, когда же регион будет газифицирован. Глава Минэнерго рассказал о двух вариантах: за счет собственных ресурсов газа или за счет импорта из России.

В случае выбора первого варианта газ подведут с западных регионов по маршруту Рудный – Астана – Павлодар – Семей – Усть-Каменогорск – Зайсан. Стоимость такого проекта оценивают в 778 млрд тенге. При этом технико-экономическое обоснование для его реализации уже разрабатывает QazaqGaz.

Второй вариант – импорт российского газа – изучают совмест­но с ПАО «Газпром». Поставлять газ в Павлодарскую область могут по газопроводу, идущему из России в Китай. Разработка проек­та по этому варианту находится уже на стадии завершения.