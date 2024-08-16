Зима близко!

Так, сенатор Султанбек Макежанов оценил готовность Алматы к зиме и учебному году. В ходе поездки он ознакомился с ходом строительства новой школы-гимназии № 138 имени Муслима Базарбаева, расположенной в микрорайоне «Коктем», а также посетил здание Центра развития и творчества в Бостандыкском районе. Сенатор также осмотрел реконструкцию двух с половиной километров теплопровода между ТКЗ 12 и Казахским национальным университетом. Он отметил, что обновление тепловых сетей обеспечит стабильное теплоснабжение всех объектов социальной сферы и жилых домов, и позволит предотвратить возможные аварийные ситуации.

– Обновление и модернизация тепловых сетей – это не просто техническое улучшение, а важный шаг к обеспечению стабильного и безопасного теплоснабжения наших школ, больниц и жилых домов. Благодаря этим работам мы сможем избежать аварийных ситуаций и обеспечить комфорт­ные условия для наших граждан в зимний период. Все работы ведутся под строгим контролем и в соответствии с планом, – сказал Султанбек Макежанов.

Мажилисмены на этой неделе не только проверили готовность к отопительному сезону, но и узнали, как идет процесс восстановления после паводков, и осмотрели новые производства и цифровизацию в спецЦОНе.

С ходом работ по реконструкции ТЭЦ города Шахтинска Карагандинской области ознакомились депутаты Мажилиса, члены фракции партии «Amanat» Унзила Шапак, Тилектес Адамбеков и Никита Шаталов. Жители Шахтинска неоднократно жаловались на холод в домах минувшей зимой. Ряд обращений поступал к депутатам Мажилиса, этот вопрос неоднократно поднимался на заседаниях Палаты. Температура воздуха как в квартирах, так и в социальных объектах опускалась до +12–150 С.

В ходе рабочей поездки мажилисмены ознакомились с ходом ремонтных работ и обсудили подготовку к предстоящему отопительному сезону с руководством станции, подрядчиками и представителями городского и областного акиматов.

– Если не завершить все работы в срок, то почти 40 тысяч жителей города могут остаться без отоп­ления. Снижение износа коммунальных сетей и обеспечение стабильной работы ЖКХ – это один из приоритетов предвыборной программы «Amanat». Этой зимой люди включали обогреватели, что привело к перерасходу электроэнергии, на окнах был лед. Были вопросы и к качеству угля, который походил на глину. Депутаты будут держать вопрос работы ТЭЦ на особом контроле, – сказал мажилисмен Никита Шаталов.

Как сообщили представители ТОО «Шахтинсктеплоэнерго», на данный момент на трех котлоагрегатах ведутся монтажные работы, а на двух турбинах завершены работы по проточной части. Также продолжается подготовка основного и вспомогательного оборудования. Чтобы в домах жителей стало теплее, в Шахтинске этим летом также запланировали замену 3,7 км теп­ловых сетей, на 2 км труб будет восстановлена теплоизоляция. Всего в ремонте задействовано порядка 150 человек.

– Подрядные организации работают на котлах № 1, № 3 и № 4. Общий объем ремонта котла № 1 выполнен, монтажные и демонтажные работы проводятся на котле № 3, работы будут завершены до начала отопительного сезона. Ремонт котла № 4 будет завершен до 15 сентября. Кроме того, на сто процентов выполнен ремонт двух турбогенераторов. Ведется чистка и монтаж бойлеров, – пояснил технический директор ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» Абылай Сейдуәлі.

Кроме того, для решения пробле­мы загрязнения окружаю­щей среды прорабатывается воп­рос о замене угля на природный газ. До черты города уже доведен газопровод высокого давления, а в текущем году планируется завершить строительство автоматизированной газораспределительной станции.

Напомним, ранее члены фракции партии «Amanat» поднимали проблему отопления в Шахтинске в депутатском запросе в адрес Правительства. Благодаря этому Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля по Карагандинской области была проведена внеплановая проверка на Шахтинской ТЭЦ, за несоблюдение температурного графика станция была оштрафована.

В рамках реализации предвыборной программы «Amanat» в Карагандинской области в целом планируется провести капитальный ремонт и реконструкцию 247,3 км сетей теплоснабжения, капремонт и реконструкцию 320 км сетей электроснабжения, 110,8 км сетей водоотведения и многое другое. Кроме того, к 2027 году в 109 сельских населенных пунктах будут установлены комплексы блок-модульной очистки воды, 10 населенных пунктов будут обеспечены газоснабжением.

Депутат Мажилиса от фракции партии «Respublika» Айтуар Кошмамбетов встретился с фермерами Атырауской области. Местные жители пожаловались на ряд нерешенных вопросов по возмещению ущерба имуществу крестьянских и фермерских хозяйств после весеннего паводка.

Механизм возмещения ущерба собственникам за погибших в ходе паводков сельхозживотных и плодовые деревья разработан и принят. Однако оказалось, что в нем не продуманы пути возмещения причиненного стихией ущерба по некоторой категории имущества крестьянских и фермерских хозяйств. На площадке Региональной палаты предпринимателей «Атамекен» собрались фермеры и предприниматели, вопросы которых не решаются в рамках принятых правил. Представители хозяйств «Абдулла», «Балмуханова», «Мусаева» и другие пожаловались, что до сих пор не могут получить компенсацию.

Так, водой размыло постройки, пострадало оборудование. Вода еще стоит на территории пастбищ и полей, нет возможности выращивать корма для скота. Один из главных вопросов – отсутствие компенсации за утерянное имущество. В их числе – базы для скота, дома для животноводов, оборудование для полива садов и другие. Вопрос осложняется тем, что многие постройки не были узаконены.

– Проблемы пострадавших от паводков регионов находятся на постоянном контроле. Глава государства поставил задачу, чтобы все пострадавшие получили возмещение за потерянное имущество. Но, как известно, возможности бюджета не безграничны, и все вопросы решаются в рамках утвержденных алгоритмов. Однако, как показывает практика, жизнь подбрасывает новые вызовы. Вопросы, которые не предусмотрены правилами, должны быть рассмотрены, – отметил Айтуар Кошмамбетов.

Еще одна проблема – декоративные деревья. Так, в окрестностях областного центра есть ботанический сад, зоны отдыха, на территории которых от паводков погибли по 1,5–2 тыс. деревьев.

На ряд вопросов, поставленных фермерами, ответила заместитель начальника городского Отдела предпринимательства и сельского хозяйства Алтынай Сарсенкызы. Она отметила, что государством предусмотрены выплаты в среднем по 15 тыс. за фруктовые деревья, за утерянный зарегистрированный скот. Если документов на животных нет, также предусмотрен механизм подтверждения через свидетельство соседей.

В завершение встречи депутат Айтуар Кошмамбетов заверил собравшихся, что работа по решению озвученных проблем будет продолжена в стенах Парламента.

А шымкентцы жалуются на очереди в спецЦОНе и на этот сигнал отреагировал мажилисмен, член фракции партии «Amanat» Болатбек Нажметдин­улы,­ посетив специализированный центр обслуживания населения № 2 (ЦОН) в городе Шымкенте. Мажилисмен ознакомился с работой центра и обсудил с коллективом актуальные вопросы обслуживания автовладельцев.

Специализированный ЦОН № 2 в Шымкенте, где ежедневно обслуживается около 300 человек, за этот год оказал свыше 35 тыс. госуслуг, выключая выдачу порядка 12 тыс. водительских удостоверений. В центре, оснащенном автодромом, граждане могут сдать теоретический и практический экзамены для получения водительских прав, а также пройти медицинский осмотр и перерегистрировать автомобиль.

– Пару лет назад наш спецЦОН «прогремел» на всю страну, когда люди стекались в гигантскую толпу, некоторые даже перелезали через забор, чтобы успеть занять место в очереди. Тогда это было связано с большим числом посетителей из Туркестанской области, сегодня там уже открыт свой спецЦОН. Но сейчас очереди все равно бывают. Вроде и компьютеры есть у всех, но до сих пор остается бумажная волокита, – рассказал житель Шымкента Айдос Абдразак.

Мажилисмен Болатбек Наж­метдинулы выслушал проблемы и предложения автовладельцев и сотрудников ЦОНа. Он подчерк­нул важность предоставления населению качественных и доступных услуг.

– По качеству работы ЦОНов люди оценивают работу государства в целом. Чтобы повысить мотивацию сотрудников и кадровый потенциал, за последние два года уровень заработных плат работников ЦОНов по всей стране увеличен на сто процентов. Конечно, мы будем и дальше работать над улучшением условий труда для специалистов, но и требования к уровню их работы возрастают. И в предвыборной программе нашей партии «Вместе с народом!» особо отмечена важность максимальной оцифровки взаимоотношений государства, общества и гражданина, исключения человеческого фактора из всех этапов получения госуслуг, – сказал депутат.

Болатбек Нажметдинулы ознакомился с работой сектора выдачи готовых документов, операционного зала, автодрома и других отделов. В завершение встречи депутат пообещал оказать необходимую поддержку в решении возникающих воп­росов, в том чис­ле касательно финансирования автодромов, которые находятся на балансе спецЦОНов.

Напомним, что в конце 2023 года Глава государства Касым-­Жомарт Токаев подписал закон по вопросам Государственной корпорации «Правительство для граждан». Инициированный депутатами закон обеспечивает должный уровень ответственности работников ЦОНов, имеющих доступ к персональным данным граждан, внедряет механизм выявления скрытых госуслуг, а также позволяет оказывать дополнительные сервисные услуги гражданам.