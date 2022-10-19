Зима не за горами

В Карагандинской области готовят к зиме дороги республиканского значения.

Метровые снежные валы, бураны и нулевая видимость – то, с чем ежегодно сталкиваются дорожники и пользователи республиканских дорог Карагандинской области. Только за прошлую зиму, которая продлилась до конца апреля, дороги здесь закрывались 29 раз, а в регионе с десяток раз объявлялось штормовое предупреждение. Основная причина – ограничение видимости из-за сильных буранов.

По информации пресс-службы АО НК «КазАвтоЖол», в регионе у дорожников на контроле находится 499 снегозаносимых участков протяженностью 506 330 м. На всех указанных участках при сложных погодных условиях организуется круглосуточное патрулирование, применяются такие дополнительные меры, как устройство снежных траншей, стенок, установка переносных деревянных снегозадерживающих щитов.

В рамках подготовки к зимнему содержанию областным филиалом приготовлено около 100 единиц специализированной зимней техники, также дополнительно предусмотрена аренда 31 единицы техники.

Заготовлено противогололедного материала 5 200 кубометров отсева, 1 673 кубометров песка, ожидается поставка 400 т химреагента. Производится установка 2 396 снегозадерживающих переносных деревянных щитов, подготовлены все 15 котельных, 13 производственных баз и 5 пескобаз для хранения химреагентов.

По области функционируют 8 обогревательных пунктов, которые могут вместить в себя до 40 человек. Такие пункты дорожников порой являются первым убежищем для оказавшихся в трудной ситуации на дороге.

Напоминаем, что при возникновении нештатных ситуаций на дороге вы можете позвонить в единый колл-центр АО НК «КазАвтоЖол» по короткому номеру 1403.