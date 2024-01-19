Зимую в Астане. Ради морозов и проруби

В субботу с девяти утра к мес­ту, где базируются почитатели ледяной воды, стекаются люди. У огороженной проруби старожилы клуба следят за порядком. Кто-то выходит из раздевалки в халате и тапочках, другие скидывают одежду прямо здесь или в машине.

Моржи деловито окунаются, проплывают 10-метровую прорубь туда и обратно, позируют друзьям с мобильными телефонами и, раскрасневшиеся, спокойно идут переодеваться.

– Ощущения – супер! – делится 46-летняя Эльвира, пришедшая сюда в первый раз. – Когда выходишь из воды, чувствуешь, как тебя обдает жаром. Завтра снова приду, и, уверена, будет еще лучше!

Знакомимся с 37-летним Аскаром Абеновым. Он с детства в спорте. А к моржеванию пришел в 2016 году по стечению обстоятельств. На рыбалке увидел, как трое местных, будучи подшофе, начали тонуть, и без колебаний кинулся их спасать.

Все обошлось, а Аскару неожиданно понравились ощущения от холодной воды, дело-то было в апреле. Позже, прогуливаясь по набережной, увидел эту прорубь и решил окунуться. Ребята пригласили в домик, где после купания угощают горячим чаем со сладостями, ведут дружеские беседы. Так и он стал членом клуба.

– Сезон обычно начинается 1 декабря, но в этом году зима теплая, со Дня Независимости только начали. Предварительно дома проходишь адаптацию – принимаешь холодный душ и ванну. Влияние ледяной воды на организм индивидуально, но в целом очень благоприятно. В момент, когда человек погру­жается в воду, включается режим атаки, в ход идут все защитные силы организма, температура тела на несколько секунд поднимается­ до 41–42 градусов. А как мы ­знаем, подъем температуры при простудных заболеваниях убивает бактерии и вирусы, просто тут мы сами его провоцируем, – объясняет Аскар.

Он практикует моржевание не просто регулярно, а практичес­ки ежедневно, в будни выезжает­ с друзьями на близлежащие озера, так как прорубь на Есиле открыта только в субботу и воскресенье с 9 до 12 часов. В одиночку нырять не рекомендуется, поэтому один держит страховочную веревку, а другой, как правило, снимает на видео.

У Аскара личный рекорд пребывания в холодной воде – семь минут. Когда на улице тепло, как-то дискомфортно, приз­нается он. То ли дело в 30-градусный мороз!

– У моржей вырабатывается тот же комплекс гормонов, что и у зависимых людей, поэтому, попробовав однажды, к этому постоянно тянешься. Мы живем в городских джунглях, вечно на нервах. А благодаря моржеванию нервная система расслабляется, да и настрой всегда хороший. Если раньше меня постоянно что-то тревожило и я старался все делать быстро, то теперь стал более спокойным, степенным, что ли, – делится Аскар.

Пока мы общались, подошли сотрудники департамента по ЧС города Астаны. На носу крещенские купания, надо быть готовыми. И хотя в установленных для этого местах будут дежурить спасатели, каждому нужно быть начеку. Вот и помогают бывалые моржи проводить своеобразный инструктаж по соблюдению правил безопасности при зимнем купании.

Кстати, эту прорубь на Крещение не открывают, дабы избежать беспорядка, рассказал бессменный председатель клуба Азамат Докумбаев. С ним мы встречались здесь несколько лет назад.

Состав клуба, по словам Азамата, каждый год обновляется, но костяк остается прежним. В последнее время приходит много молодежи, чего раньше не наблюдалось.

– А ваши сыновья продол­жают моржевать? – спрашиваю у председателя.

– Конечно. Им сейчас 11, 15 и 18 лет, и, помимо бега, они периодически приходят сюда. Бывает, на какое-то время перестают вести ЗОЖ и тут же начинают болеть. Тогда мама сама их выгоняет на мороз! – смеется Азамат.

За эти три часа в ледяную купель окунулись, наверное, порядка ста человек. А я, буквально окоченев, стоя у проруби в пуховике и шапке, отправилась в домик пить чай. Старожилы тут же начали агитировать меня присоединиться, мол, потом и холод будет нипочем. Но у меня от одного вида раздетых на снегу людей сводит челюсть, да и с дыхательной системой с детства проблемы.

– Я вот недавно простыла, температурила, но все равно приехала и поплавала. Так быстро пошла на поправку, простуду как рукой сняло! – признается Анель Мадияр.

Анель пришла сюда пять лет назад благодаря сес­тренке и ее мужу, который зани­мается­ моржева­нием уже больше 10 лет. Говорит, что настраивали ее долго, мозг отчаян­но сопротивлялся, каждый раз придумывая отговорки. Потом еще и мама Анель присоединилась к семье моржей и в свои 63 года с удовольствием бегает по морозу и ныряет в прорубь.

– Здесь энергетика доброжелательная, атмосфера чистая, отношения классные! Заря­жаешься позитивом на весь день, настрое­ние просто супер, – делится впечатлениями девушка.

– Все очень позитивные, классное сообщество, – подхваты­вает разговор 62-летняя Лариса Ким. – Мы набираемся здесь здоровья, оптимизма, бодрости, вместе отмечаем все праздники. Лично я избавилась от хроничес­кого бронхита. И хотя родом из Ташкента, но зимую всегда только в Астане, ради морозов и проруби.

Многие действительно приобщаются семьями. 22-летний Берик моржует лет с десяти, его приучила мама исключительно ради здоровья, так как мальчик в детстве часто простывал. Пос­ле купания проходят насморк, головная боль, признается молодой человек, и в целом состоя­ние улучшается.

– Когда из воды выходишь, прям в жар бросает, все тело горит. Говорят, в этот момент клетки организма обновляются,­ спящие начинают активно действовать, – рассказывает Асем Чарык.

Когда Асем назвала свой возраст – 53 года и свой статус – триж­ды бабушка, я не поверила. О таких говорят – словно замороженная. Легкая, стройная, светящаяся… Но еще удивительнее было услышать, что сюда буквально несколько лет назад ее привел отец, в прошлом тоже профессиональный спортсмен. Сейчас ему 76, и он продолжает вести здоровый образ жизни.

– Раньше я профессионально занималась легкой атлетикой, восточными единоборствами. Всю жизнь бегала по утрам, поддерживала физическую форму. А теперь вот каждые выходные ныряю в прорубь и все дела брошу, лишь бы прийти сюда, – делится Асем. – Однаж­ды увидела видео, как Геннадий Головкин после боя погру­жается в ванну со льдом. Самой первый раз было страшно, но холод я не чувствовала, оказалось – комфортно.

Часам к одиннадцати, когда людей на набережной стало меньше, подошел Мэлс Молдагалиев – местная легенда. Ему 85 лет, и больше сорока из них он моржует. Неторопливо размявшись, прямо босиком пошел он к проруби, по ходу давая небольшое интервью. А сделав свое привычное, но такое необычное для большинства дело, еще и прочитал стихотворение, которое посвятил всем моржам.

– Как говорится, в здоровом теле здоровый дух. А стаж здесь не имеет значения, потому что летом мы теряем форму. Надо круглый год обливаться холодной водой, – со знанием дела поделился Мэлс-аға. – Моржевание дисциплинирует ум и тело. Это образ жизни. Это как дышать. Хорошо!