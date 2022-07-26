Злостных нарушителей ПДД хотят лишить 50% скидки при оплате штрафа – в МВД объяснили предложение

Заместитель председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел Казахстана Жандос Мураталиев на брифинге в МВД прокомментировал возможность отмены оплаты штрафов за нарушение ПДД с 50% скидкой для лиц, имеющих более пяти административных правонарушений в течение года, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Из 3 млн правонарушений, зафиксированных в базе, только 5% нарушили Правила дорожного движения более 5 раз, сообщил Мураталиев. От 5 до десяти раз нарушили ПДД – 50 872 человека, от 10 до 50 раз – 14 тысяч казахстанцев, от 50 до 100 нарушений ПДД совершили 197 водителей и 50 человек – более 100 нарушений Правил дорожного движения.

«Мы хотим внести такую инициативу по исключению возможности оплаты административных штрафов за нарушение Правил дорожного движения с 50% скидкой для лиц, имеющих свыше 5 административных правонарушений в течение календарного года, чтобы сократить количество фактов ДТП. Мы делаем это не для того, чтобы наказать водителя. Анализ показывает, что водители даже при том, что привлечены к административной ответственности, все равно продолжают нарушать Правила дорожного движения, которые могут привести к более тяжким последствиям. Данная инициатива только вносится нами как предложение. В дальнейшем это предложение будет обсуждаться общественностью и другими госорганами», – отметил спикер.

Мураталиев пояснил: если общественность и другие госорганы поддержат данную норму, будут вноситься соответствующие поправки в законодательство.

«В настоящий момент данная норма не действует и не внесена в закон. В ходе обсуждения обязательно будем смотреть на то, повлияло ли это нарушение на дорожную обстановку», – резюмировал спикер.