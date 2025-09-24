Знает повадки огня

Человек труда
Категория логотип
2
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В Усть-Каменогорске молодые пожарные перенимают опыт борьбы со стихией у Болата Нурдыбаева – профессионала с 30-летним стажем. Он прошел путь от рядового сотрудника до начальника управления организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ. В его биографии – сложнейшие выезды на техногенные и природные пожары.

По словам сослуживцев, руководителя отличает особый сплав бесстрашия и осторожности, умение просчитать риски. В юности Болат думал о профессии военного, учился в республиканской военной школе им. Б. Момышулы, где на всю жизнь получил закалку в плане дисциплины и ответственности.

– Каждый день, когда шел на занятия, проходил мимо Алматинского пожарно-технического училища, – рассказал глава управления. – Там готовили инженеров в сфере пожарной безопасности. Тогда я еще не знал, что вся моя жизнь будет связана с тушением.

Самыми тяжелыми и памятными для Болата стали переходные 1990-е. Был случай, когда на промышленном предприятии загорелось оборудование, воспламенилось масло. Воздух раскалился и наполнился едким дымом.

Из всей экипировки на пожарных были боевки из брезента, кас­ка с шахтерским фонариком и плащ. Запас воды в спецавтомобиле составлял 2 350 лит­ров – кап­ля в море при таком масштабе. Казалось, ситуация вот-вот выйдет из-под контроля. Но парни справились – смогли найти очаг, вызвали подкрепление. Вместе сначала локализовали огонь, потом ликвидировали.

Запомнился и 1997 год с невероят­но засушливым и жарким летом. Начал гореть реликтовый сосновый бор Прииртышья, стали возникать очаги по всему Восточному Казах­стану. Чеэсники работали на износ. В Курчумском и Кокпектинском районах Болат Нурдыбаев вместе со своим звеном тушил крупные степные пожары, которые ветер гнал на поля со спелым хлебом.

По словам главы управления, каждый случай, когда при тушении находят погибших людей, – это трагедия и своего рода проигранная огню битва. У стихии коварный нрав, и его нельзя недооценивать. Пожарный должен чувствовать, что произойдет в следующий миг. Но такие знания приходят с опытом.

– Главное – не бояться, – убеж­ден профессионал. – Сейчас у личного состава есть все, чтобы бороться с огнем, – новое снаряжение, современная техника, отличное оборудование. Я учу молодых спасателей уважать профессию, осваивать ее, прислушиваться к наставникам. Наша работа непростая, но она из числа тех, которыми следует гордиться.

