При этом, конечно, нельзя забывать веками сложившуюся и успешно действовавшую степную дипломатию на широких просторах Евразии. Как отмечают многие историки, с древних времен казахи владели всем арсеналом искусства дипломатии – муд­ростью, красноречием и остроумием, отличались философским подходом и неординарностью решения вопросов, политической интуицией и дальновидностью.

Сохранить столь огромную территорию посредством владения искусством дипломатии мог только народ, в крови которого заложены гены миролюбивости, добрососедства и толерантности. Эти постулаты стали основой принципов сбалансированности и прагматичности сегодняшней казахстанской дипломатии. Именно через эти особенности казахстанской ментальности мир воспринимает нас как страну, глубоко ценящую мир и спокойствие в обществе, целеустремленно продвигающей инициативы, направленные на укрепление дружбы и безо­пасности на международной арене.

«Нельзя правильно понять ни одну эпоху, не имея представления о ее великих людях, – отмечал Нурсултан­ Назарбаев. – Ибо сквозь человеческие судьбы мы не только видим ход истории, но и проникаемся ее духом».

Как утверждал французский дипломат Жюль Камбон еще в XIX веке: «Дипломаты, в противоположность солдатам, не прославляются историками, некоторые едва упоминают их имена». В связи с этим хотелось бы еще раз отдать дань уважения легендам отечественной дипломатии и отметить их вклад в развитие казахстанского МИДа.

Этап развития отечественной дип­ломатии начала XX века неразрывно связан с именем Назира Торекулова – выдающегося общественно-политического деятеля Казахстана того времени. Его работа полпредом Советского Союза в Саудовской Аравии в 1928–1936 годах – период жизни, когда он сумел в полной мере проявить свой талант и незаурядные способности.

Гений дипломата Н. Торекулова не оставлял ни капли сомнения для такого выдающегося политика, дип­ломата, как Георгий Чичерин, при назначении полпреда СССР в Саудовской Аравии. Народный комиссар иностранных дел РСФСР и СССР дал, на наш взгляд, исчерпывающую характеристику: «…Полноценно осуществлять политику государства в арабском мире может только Назир Тюрякулов, нынешний председатель Центриздата СССР. Выдающиеся способности Н. Тюрякулова позволяют обозревать весь мусульманский мир от Марокко до Индонезии, его интеллектуальный потенциал, знание мусульманского мира и миросозерцания позволяют надеяться, что такой человек сможет полноценно выполнять функции полпреда СССР».

Будучи блестящим дипломатом, опытным политиком, ученым-филологом, Назир Торекулов внес значительный вклад в развитие Казахстана. Его дипломатическая и правовая деятельность легла в основу зарождения современной казахстанской дипломатии и правовой школы казахстанских правоведов-международников.

15 марта 1946 года Народный комиссариат иностранных дел Казахской ССР был преобразован в МИД. После своего создания министерство занималось в основном протокольно-консульскими вопросами. Республика не имела прямого внешнеполитического и внешнеэкономического выхода в мировое сообщество. Тем не менее невозможно говорить о сегодняшнем дне казахстанской дипломатии без этих 46 лет МИД Казахской ССР и не вспомнить имена выдающихся деятелей того времени.

История министерства неразрывно связана с именем Тулегена Тажибаева – первого наркома иностранных дел Казахстана (1944–1953 годы, 1955–1958 годы) и одновременно заместителя председателя Совмина республики­.

Под его руководством принимались первые решения, первые документы вновь образованного министерства, заложившие основу его деятельности на десятилетия вперед. Т. Тажибаев был видным ученым, профессором, ректором КазГУ. Он возглавлял внешнеполитическое ведомство, имея солидный опыт партийно-государственной работы. Позже Тулеген Тажибаев долгое время работал в качестве советника-посланника в посольстве СССР в Индии.

Его современники донесли до нас образ сильного и волевого человека, талантливого организатора и руководителя. Академик Т. Тажибаев в своей жизни сумел реализовать множест­во целей и задач. Он представляет собой редчайший образец успешного сочетания деятельности государственного служащего с плодотворной научно-педагогической работой.

Хайыргали Байгалиев – первый министр культуры и одновременно министр иностранных дел Казахской ССР (1953–1955 годы).

Х. Байгалиев занимал различные ответственные посты – председателя Комитета по делам культурно-просветительных учреждений при Совете Министров КазССР, заведующего отделом ЦК КП Казахстана, секретаря Южно-Казахстанского обкома партии, в 1961 году был назначен директором киностудии «Казахфильм». X. Байгалиев неоднократно избирался депутатом Верховного Совета Казахской­ ССР, членом ЦК КП Казахстана.

Советское правительство высоко оценило заслуги X. Байгалиева, наградив его орденом «Знак Почета» и медалями.

Хайыргали Байгалиевич был человеком высокой эрудиции и незаурядных способностей, чутким и отзывчивым. Всеми этими качествами он снискал глубокое уважение и любовь своих товарищей.

Аскар Закарин – заместитель председателя Совета Министров и министр иностранных дел КазССР (1958–1961 годы). Кандидат физико-математических наук, профессор, заслуженный работник Высшей школы КазССР.

А. Закарин – участник Великой Оте­чественной войны, награжден орденами и медалями. В разные годы он был ректором Казахского государственного университета им. С. Кирова, министром просвещения, председателем Верховного Совета КазССР. Под руководством А. Закарина широкий размах получила работа по интернациональному воспитанию студенческой молодежи.

Жизненный путь профессора А. Закарина – это путь самоотверженного служения своему народу.

Ади Шарипов – министр просвещения и министр иностранных дел рес­публики (1963–1966 годы), работал заместителем председателя Сов­мина, директором Института литературы и искусства Академии наук Казахстана.

Во время Великой Отечественной войны А. Шарипов 27 месяцев воевал в партизанском отряде, ходил в рейды по тылам врага в Белоруссии, в брянских и смоленских лесах.

За творческую и общественную деятельность Ади Шарипов был награжден орденами и медалями. Ему было присвоено звание заслуженного учителя Казахской ССР.

Балжан Бультрикова стала первой женщиной – министром иностранных дел (1966–1971 годы). Она первая казашка, взошедшая на трибуну ООН. Б. Бультрикова внесла значительную лепту в повышение авторитета внешнеполитического ведомства.

Особенно ярко проявился дипломатический талант Б. Бультриковой во время участия советской делегации в работе Генассамблеи ООН. В своих мемуарах бывший госсекретарь США Г. Киссинджер отмечал, что проводить проамериканскую политику в ООН было очень трудно из-за противодействия советских дипломатов. И если мужчин еще можно было как-то перехитрить, то женщин-дипломатов обойти было практически невозможно. В этой связи Киссинджер отмечал фамилию Б. Бультриковой.

Высоко ценил Б. Бультрикову министр иностранных дел СССР А. Громыко. В 1971 году ее наградили орденом Трудового Красного Знамени.

Заметной вехой в истории казахстанского МИДа в середине 70-х стала работа Малика Фазылова (1973–1976 годы). Во многом благодаря его профессионализму как дипломата и настойчивости существенно изменился статус МИДа, повысилась его роль как самостоятельного учреждения. При М. Фазылове к работе в МИДе начали привлекаться профессиональные дипломаты, работавшие за рубежом, владеющие иностранными языками. Это, а также высокая требовательность министра не замедлили положительно сказаться на эффективности и качестве работы небольшого аппарата министерства.

Малик Фазылов был единственным казахом – Чрезвычайным и Полномочным Послом СССР, проработав в этой должности в общей сложности 14 лет – в Республике Мали и в Королевстве Марокко, и был удостоен высоких наград: Малийского нацио­нального ордена «Офицер» и ордена Королевской династии Алауитов I степени «Большая лента».

Затем М. Фазылов вышел в отставку, но продолжал до последних дней работать в новом для себя качестве – советником в МИДе независимого Казахстана.

Муслим Базарбаев – министр культуры и иностранных дел КазССР (1976–1981 годы). Значителен его вклад как организатора в проведение ряда международных конференций и конгрессов. От имени Советского Союза принимал активное участие в проведении мировых симпозиумов в Швеции, Индонезии, Дании, ФРГ.

Путь общественного и государственного деятеля отмечен славными вехами. В 1971–1985 годах – депутат Верховного Совета КазССР, кандидат в члены ЦК Компартии Казахстана. С 1965 года – член Союза писателей СССР. Неоднократно награждался орденами Трудового Красного Знамени и «За трудовое отличие», медалями, Почетной грамотой Президиума Верховного Совета КазССР.

Особая заслуга министра иностранных дел КазССР Михаила Исина­лиева (1981–1989 годы) заключается в подготовке дипломатических кадров для республики. Он добился возможности направления казахстанских дипломатов в загранкомандировки, на стажировки. На нас стали распространяться установленные для союзных дипломатов льготы за ранги, знание иностранных языков и на экипировку. Дипломаты из Казахстана получили возможность повышать квалификацию в советских посольствах в Индии, Йемене, Лаосе, Афганистане, Вьетнаме, Ираке, стажироваться в Германии, Китае, Болгарии, Сирии и других.

Михаил Иванович в составе делегаций Советского Союза принимал участие в работе сессий Генас­самблеи ООН, неоднократно выступал на пленарных заседаниях организации. Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР ему был присвоен дипломатический ранг – Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса.

М. Исиналиев был депутатом Верховного Совета КазССР пяти созывов, четырежды избирался в состав ЦК Компартии Казахстана. Многие годы он являлся членом Советского комитета защиты мира. Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почета», орденом Дружбы Народов и несколькими медалями.

Акмарал Арыстанбекова – министр иностранных дел КазССР (1989–1991 годы). 10 августа 1990 года Президент СССР М. Горбачев присвоил А. Арыстанбековой дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника 1-го класса.

С апреля 1992 года по 1999 год – постоянный представитель РК при ООН, с октября 1996 года – Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Республике Куба по совместительству. С октября 1999 года до апреля 2003-го – Чрезвычайный и Полномочный Посол РК во Французской Республике, постоянный представитель РК при ЮНЕСКО по совместительству.

В настоящее время Акмарал Хайдаровна продолжает вносить свой достойный вклад в развитие дипломатической службы и реализацию внешнеполитического курса нашей страны на посту посла по особым поручениям МИД РК.

Вот такие выдающиеся личности возглавляли наше министерство в советскую эпоху. Учитывая специфику того времени и союзное подчинение республиканских ведомств, наши коллеги не имели возможности раскрыть свои дипломатические и организаторские таланты во всей полноте и масштабе. Однако их жизненный опыт, мудрость, их беззаветное служение обществу и Родине легли в основу успешного развития нашей современной дипломатической службы.

Реально история дипломатического ведомства нашей страны началась лишь после обретения Казахстаном государственной независимости. О трудностях становления внешней политики нового независимого периода вспоминал и Президент Нурсултан Назарбаев: «У нас не было традиций внешнеполитической дея­тельности. МИД выполнял далеко не дипломатические функции. Представьте себе страну, перед которой стоят сложные проблемы, но нет ни одного дипломатического представительства за рубежом, нет самых элементарных наработок по внешнеполитическим вопросам, не говоря уже о традициях внешней политики, нет квалифицированных кадров».

Необходимо было в кратчайшие сроки решать задачи не только на доктринальном уровне, но и в оперативно-организационном направлении: наборе кадров, формировании дипломатических миссий за рубежом, содействии в работе открывающихся иностранных посольств в нашей стране.

Сегодня, когда Министерство иностранных дел Казахстана заслуженно считается одним из профессиональных среди внешнеполитических ведомств на пространстве СНГ, трудно представить, что были и такие времена.

За 23 года независимости под руководством Первого Президента Казахстан добился значительных внешнеполитических успехов на международной арене, стал авторитетным и ответственным членом мирового сообщества. Казахстанская дипломатия создала надежную систему взаимоотношений со всеми государствами мира и международными организациями, на равных участвует и вносит свой конструктивный вклад в решение региональных и глобальных проблем современного мироустройства. Сегодня внешнеполитическая деятельность Астаны охватывает все сферы национальных интересов и наиболее актуальную международную проблематику.

Наши внешнеполитические ини­циативы продемонстрировали мировому сообществу политику Казахстана, направленную на создание атмосферы взаимного доверия и сотрудничества.

Нам удалось обеспечить преемственность поколений казахстанской дипломатической службы. Пример беззаветного и преданного служения национальным интересам своей Родины выдающихся личностей прошедшего и нашего времени, сочетание глубоких знаний в различных областях политики и экономики являются своего рода «маяком», эталоном высокого уровня профессиональной подготовки, внутренней культуры и постоянного самосовершенствования для следующих поколений дипломатов.

Безусловным императивом внешней политики Казахстана на современном этапе являются обеспечение интересов развития государства и решение задач, поставленных в Стратегии «Казахстан-2050». В этом контексте Министерство иностранных дел продолжает последовательную реализацию утвержденной Президентом страны Концепции внешней политики РК на 2014–2020 годы.

Тулеутай СУЛЕЙМЕНОВ, первый министр иностранных дел РК